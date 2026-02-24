((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Stripe, Indian Railway Finance Corp)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT mardi:

*** La société de paiement Stripe envisage d'acquérir tout ou partie de PayPal PYPL.O , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3ZK1Z6

** L'Inde a déclaré qu'elle céderait jusqu'à 4% de sa participation dans Indian Railway Finance Corp INID.NS par le biais d'une offre de vente mercredi. nL6N3ZK12D

** La startup suédoise de camions à conduite autonome Einride a vendu une participation majoritaire dans son organisation de conception et conservera une participation minoritaire, a indiqué la société. nFWN3ZK0PA

** Frontier Biotechnologies < 688221.SS > a déclaré avoir conclu un accord avec GSK < GSK.L >, accordant au fabricant de médicaments britannique des droits mondiaux pour développer deux thérapies à base de petits ARN interférents ciblant les maladies rénales dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir jusqu'à 1 milliard de dollars. nL6N3ZK0PM

** Warner Bros Discovery WBD.O a déclaré qu'il envisageait une nouvelle offre de Paramount Skydance sans divulguer la valeur de l'accord, alors que le propriétaire de CBS fait un dernier effort pour empêcher Netflix d'acheter le studio hollywoodien convoité. nL4N3ZK185

** Paramount Skydance < PSKY.O > a soumis une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, intensifiant ainsi ses efforts pour faire échouer l'accord entre le propriétaire de HBO Max et Netflix. nL4N3ZJ1PK

** L'assureur-vie australien ClearView Wealth < CVW.AX > a déclaré avoir accepté d'être racheté par une unité locale de Zurich Insurance Group < ZURN.S >, le deuxième assureur européen en termes de valeur de marché, pour 408,3 millions de dollars australiens (288,30 millions de dollars). nL6N3ZK000

** Cando Rail & Terminals, un entrepreneur ferroviaire canadien, va racheter son homologue américain Savage Rail afin d'étendre sa présence sur le territoire américain, a annoncé Cando lundi. nL1N3ZJ16K

** Citigroup < C.N > a déclaré lundi avoir conclu des accords pour vendre une participation de 24% dans Banamex à un groupe d'investisseurs institutionnels et de family offices pour environ 2,5 milliards de dollars. nL6N3ZJ0ZV