Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** MFE-MediaForEurope < MFEB.MI > a déclaré dans un document réglementaire qu'il avait obtenu une participation de 75,61% dans ProSiebenSat.1 < PSMGn.DE > à la suite de son offre publique d'achat pour le diffuseur allemand.

** Les pourparlers du sidérurgiste ArcelorMittal < MT.LU > pour vendre son unité sud-africaine à l'entreprise publique Industrial Development Corporation ont échoué en raison de différences d'évaluation, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** L'entreprise américaine KKR < KKR.N > a racheté à TPG < TPG.O > l'entreprise sud-coréenne Samhwa Co, spécialisée dans l'emballage de produits cosmétiques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 733 milliards de wons coréens (528 millions de dollars), a déclaré Samhwa.

** Le mineur mondial Anglo American < AA.L.L > a déclaré qu'il avait obtenu environ 2,5 milliards de dollars de la vente de sa participation restante de 19,9% dans Valterra Platinum < VALJ.J >, son ancienne filiale.

** La plateforme de distribution d'assurances Brightway Insurance a acquis GlobalGreen Insurance Agency, un réseau d'agences d'assurances franchisées dans plusieurs États, dont les primes annuelles s'élèvent à environ 270 millions de dollars.

