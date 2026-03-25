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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** Le fonds d'investissement allemand Aurelius est intéressé par l'achat de l'unité belge du distributeur français Carrefour < CARR.PA >, a rapporté le journal L'Echo basé à Bruxelles, citant des sources non identifiées.

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** Bain Capital a déclaré qu'il lancerait une offre ouverte le 6 avril pour acheter une participation de 26% dans le prêteur non bancaire indien Manappuram Finance < MNFL.NS > auprès des actionnaires publics.

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** La société pharmaceutique Merck < MRK.N > se rapproche d'un accord d'environ 6 milliards de dollars en espèces pour acquérir la société de biotechnologie Terns Pharma < TERN.O >, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes informées du dossier.

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** Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir rejeté la proposition de rachat de Challenger < CGF.AX > car l'offre n'était pas "raisonnablement réalisable", une semaine après que les soumissionnaires ont réduit le prix, en invoquant la détérioration des conditions du marché.

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** Victory Capital < VCTR.O > a déclaré mardi qu'elle avait retiré sa proposition d'environ 8,6 milliards de dollars d'achat de Janus Henderson < JHG.N >, mettant fin à une longue guerre d'enchères quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst ont relevé leur offre pour le gestionnaire d'actifs.

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