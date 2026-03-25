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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** Le fonds d'investissement allemand Aurelius est intéressé par l'achat de l'unité belge du distributeur français Carrefour < CARR.PA >, a rapporté le journal L'Echo basé à Bruxelles, citant des sources non identifiées.

nL1N40D08W

** Bain Capital a déclaré qu'il lancerait une offre ouverte le 6 avril pour acheter une participation de 26% dans le prêteur non bancaire indien Manappuram Finance < MNFL.NS > auprès des actionnaires publics.

nL4N40D0JT

** La société pharmaceutique Merck < MRK.N > se rapproche d'un accord d'environ 6 milliards de dollars en espèces pour acquérir la société de biotechnologie Terns Pharma < TERN.O >, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes informées du dossier.

nL6N40D03B

** Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir rejeté la proposition de rachat de Challenger < CGF.AX > car l'offre n'était pas "raisonnablement réalisable", une semaine après que les soumissionnaires ont réduit le prix, en invoquant la détérioration des conditions du marché.

nL4N40C24K

** Victory Capital < VCTR.O > a déclaré mardi qu'elle avait retiré sa proposition d'environ 8,6 milliards de dollars d'achat de Janus Henderson < JHG.N >, mettant fin à une longue guerre d'enchères quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst ont relevé leur offre pour le gestionnaire d'actifs.

nL4N40C10B

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CARREFOUR
15,4450 EUR Euronext Paris +0,75%
JANUS HEND GRP
52,110 USD NYSE +2,70%
MERCK
116,350 USD NYSE +0,59%
TERNS PHARMA
50,0000 USD NASDAQ +0,79%
VICTORY CP HLG-A
67,5900 USD NASDAQ +0,13%
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