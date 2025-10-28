((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Le groupe de médias français Banijay < BNJ.AS > va acheter une participation majoritaire dans la société de paris Tipico au groupe de capital-investissement CVC < CVC.AS >, a-t-il déclaré, dans un mouvement qui créera l'un des plus grands opérateurs de jeux en ligne d'Europe.

** Ryan Specialty RYAN.N a acquis l'assureur général canadien Stewart Specialty Risk Underwriters (SSRU) dans le cadre d'une transaction qui permettra à BP Marsh BPM.L , société de capital-risque cotée à Londres, de recevoir 51,9 millions de dollars canadiens (37,1 millions de dollars américains) pour sa participation de 28,2 % dans l'entreprise.

** La société d'investissement américaine Long Path a accepté de racheter le fournisseur britannique de logiciels Idox < IDOX.L > dans le cadre d'une transaction de 339,5 millions de livres (438 millions de dollars), en offrant aux actionnaires 71,5 pence par action en numéraire.

** Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a déclaré la banque britannique, qui tente ainsi d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis.

** Skyworks Solutions < SWKS.O >, qui fournit des puces de radiofréquence à Apple < AAPL.O > et à d'autres fabricants de smartphones, a eu des discussions au cours des derniers mois pour acheter son rival Qorvo < QRVO.O >, a rapporté The Information, citant des personnes familières avec le sujet.

** FirstSun Capital Bancorp < FSUN.O > achètera First Foundation < FFWM.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 785 millions de dollars, ont déclaré les entreprises lundi, alors que les fusions et acquisitions au sein des banques régionales s'accélèrent dans le contexte des préoccupations de crédit dans le secteur et des incertitudes macroéconomiques.

** SAP < SAPG.DE >, le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe, a proposé d'acheter la société de logiciels de comptabilité BlackLine < BL.O > pour près de 4,5 milliards de dollars en juin, mais a essuyé une fin de non-recevoir et envisage maintenant de poursuivre à nouveau la société, selon une copie de la lettre d'offre examinée par Reuters et une personne familière de l'affaire.

