Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** La société britannique Harbour Energy < HBR.L >, spécialisée dans la mer du Nord, a déclaré qu'elle achèterait la société d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes LLOG Exploration pour 3,2 milliards de dollars, ce qui lui permettrait d'entrer dans le golfe du Mexique.

** La société sud-coréenne Samsung Biologics < 207940.KS > a déclaré qu'elle achetait à GSK < GSK.L > son premier site de production de médicaments aux États-Unis pour 280 millions de dollars, afin de répondre à la demande à long terme du marché américain.

** Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings < CWAN.N > pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré les parties dans un communiqué commun dimanche.

