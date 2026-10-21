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(Ajouts: Cencora)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le distributeur de médicaments Cencora COR.N a annoncé qu'il allait acquérir American Oncology Network AONC.PK dans le cadre d'une opération valorisant ce prestataire de soins oncologiques à hauteur de 2,4 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de l'oncologie communautaire à travers les États-Unis.

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** L'application brésilienne de livraison de repas iFood, détenue par l'investisseur néerlandais Prosus PRX.AS , a annoncé mardi son intention d'acquérir Caju, une société locale spécialisée dans les avantages sociaux et acteur du marché brésilien des chèques-repas et des bons d'achat alimentaires.

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