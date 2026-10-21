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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 15:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Cencora)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le distributeur de médicaments Cencora COR.N a annoncé qu'il allait acquérir American Oncology Network AONC.PK dans le cadre d'une opération valorisant ce prestataire de soins oncologiques à hauteur de 2,4 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de l'oncologie communautaire à travers les États-Unis.

nL4N467107

** L'application brésilienne de livraison de repas iFood, détenue par l'investisseur néerlandais Prosus PRX.AS , a annoncé mardi son intention d'acquérir Caju, une société locale spécialisée dans les avantages sociaux et acteur du marché brésilien des chèques-repas et des bons d'achat alimentaires.

nL1N46614J

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENCORA
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PROSUS RG-N
34,450 EUR Euronext Amsterdam -3,42%
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