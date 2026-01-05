((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Phillips 66, mise à jour de Minto)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT lundi:

** Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir les actifs et l'infrastructure de Lindsey Oil Refinery dans le nord de l'Angleterre suite à la liquidation du site, et qu'il intégrerait les installations clés dans sa raffinerie Humber.

nL6N3Y60SC

** La société canadienne Minto Apartment Real Estate Investment Trust MI_u.TO a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'être acquise par une société affiliée de Crestpoint Real Estate Investments et une société affiliée de la société mère Minto Group, dans le cadre d'une opération de privatisation entièrement en espèces évaluant la société à environ 2,3 milliards de dollars, y compris la dette. nL4N3Y60Z2

** Le groupe CRC a conclu un accord pour acquérir Euclid Transactional, l'une des plus grandes plates-formes de souscription d'assurance liées aux fusions et acquisitions, ce qui élargit considérablement l'empreinte du grossiste sur le marché en plein essor des risques transactionnels. nL6N3Y60P8

** L3Harris Technologies LHX.N a déclaré qu'elle vendrait environ 60 % de son activité de propulsion spatiale et de systèmes d'alimentation à la société de capital-investissement AE Industrial Partners pour un montant de 845 millions de dollars, dette comprise. nL4N3Y60LL

** Howden a élargi sa présence sur le marché américain de la vente au détail en acquérant Atlantic Group, un courtier en responsabilité civile spécialisé dans les transactions et basé à New York, a annoncé le groupe le 5 janvier. nL6N3Y60LN

** Admiral Group a déclaré le 5 janvier qu'il avait finalisé la vente de son unité d'assurance automobile américaine, Elephant Insurance Company et Elephant Insurance Services, à la société de capital-investissement JC Flowers, avec effet au 31 décembre 2025. nL6N3Y60LG

** Le fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions

J.N a déclaré qu'il allait acquérir le reste de la participation qu'il ne possède pas encore dans la société britannique PA Consulting pour 1,216 milliard de livres (1,64 milliard de dollars). nL4N3Y60OJ

** La société de capital-investissement Oakley Capital

OCIO.L va acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur de services d'administration de la dette Global Loan Agency Services, parallèlement à un investissement minoritaire du fonds de pension canadien La Caisse. nL6N3Y509N

** La société australienne BlueScope Steel BSL.AX a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,78 milliards de dollars) de la part d'un groupe d'investisseurs comprenant le milliardaire Kerry Stokes, propriétaire de SGH SGH.AX et la société américaine Steel Dynamics STLD.O . nL4N3Y60KM

** Le courtier d'assurance indépendant The Baldwin Group a finalisé la transaction de fusion avec CAC Group, a-t-il annoncé vendredi. nL6N3Y60A1