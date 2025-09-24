((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: TenneT)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 16h30 GMT mercredi:

** La société de capital-investissement Novacap va acheter Integral Ad Science < IAS.O > dans le cadre d'une transaction évaluant la cible à environ 1,9 milliard de dollars, a déclaré la société de vérification des publicités numériques.

** Le gouvernement néerlandais vend 46% de l'unité allemande de l'opérateur de réseau électrique TenneT à un consortium d'investisseurs pour un montant pouvant atteindre 9,5 milliards d'euros ( 11 ,3 milliards de dollars), a déclaré le gouvernement néerlandais, donnant ainsi le coup d'envoi à la séparation d'une activité dont il essayait depuis longtemps de se défaire.

** La société californienne Inszone Insurance Services a acquis Parker-Haskins Insurance, une agence indépendante basée à Dodge City, au Kansas, a indiqué la société.

** La société britannique International Personal Finance < IPF.L > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de 514,9 millions de livres ( 693,31 millions de dollars) de la part du groupe financier américain Basepoint Capital, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 10 %.

** La société diamantaire publique angolaise Endiama a fait une offre pour une participation minoritaire dans l'unité diamantaire De Beers d'Anglo American < AAL.L >, a déclaré le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de ce pays d'Afrique.

** La branche de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manulife < MFC.TO > a déclaré avoir signé un accord pour acheter les activités du gestionnaire d'actifs britannique Schroders < SDR.L > en Indonésie.

** La société brésilienne d'infrastructure et d'énergie Azevedo & Travassos < AZEV3.SA > a déclaré que Nemesis Brasil Participacoes avait signé un accord d'achat d'actions pour acquérir une participation de 40,15 % auprès de l'actionnaire principal de la société, Camaçari FIP.

** The McGowan Companies a acquis Limit Insurance, un grossiste numérique insurtech dont les investisseurs comprennent IA Capital Group et American Family Ventures, entre autres.

** Seatrium Limited < SEAT.SI >, basée à Singapour, a déclaré avoir conclu un accord pour vendre son "surplus" d'installations de construction navale AmFELS Yard au Texas pour 50,67 millions de dollars à une société affiliée de Karpowership.

