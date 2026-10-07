((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Wittington Investments, JAVYS Mises à jour: Rosatom)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** La holding familiale canadienne Weston a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la chaîne de pharmacies britannique Boots auprès de Sycamore Partners et de la famille Pessina pour 8,9 milliards de dollars, dette comprise.

nL6N45T0U5

** L'entreprise publique slovaque JAVYS et le groupe tchèque CEZ CEZP.PR ont signé un accord portant sur le rachat de la participation de 49 % détenue par CEZ dans la société slovaque d'énergie nucléaire JESS.

nL8N45T10S

** La société nucléaire publique russe Rosatom a pris le contrôle total du groupe logistique Delo dans le cadre d'une opération annoncée mercredi, indiquant qu'elle prévoyait de créer le plus grand réseau de terminaux ferroviaires, routiers et portuaires du pays.

nL8N45T0IZ

** Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, créant ainsi un poids lourd d’Hollywood qui confère à son directeur général, David Ellison, le contrôle de l’une des plus grandes entreprises mondiales du divertissement et de l’information. nL4N45S0XK

** La plateforme de distribution Strategic Insurance Agency Alliance a racheté Canopy Specialty Insurance, un agent général spécialisé dans la gestion des assurances dommages et des biens commerciaux, présent aux États-Unis et au Royaume-Uni.

nL6N45S0WR

** Le groupe minier mondial BHP BHP.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la vente du concentrateur de nickel de Kambalda ainsi qu’un ensemble de concessions minières et de droits d’exploitation minière associés en Australie-Occidentale à la société Gold Fields GFIJ.J , cotée à la Bourse de Johannesburg. nL4N45S1L3

** Chevron CVX.N a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans Hess Midstream HESM.N et dans les actifs de transport et de distribution de pétrole brut du bassin DJ, dans le cadre d’une restructuration plus large de ses accords de transport et de distribution dans le Bakken visant à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité.

nL6N45S1B2