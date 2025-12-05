 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: ITT, MGA Nirvana, Bain Capital Mises à jour: Netflix)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** Netflix < NFLX.O > a accepté d'acheter la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery < WBD.O > pour 72 milliards de dollars, un accord qui donnerait le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood au pionnier du streaming.

** Le fournisseur de pièces industrielles ITT < ITT.N > a déclaré qu'il achèterait le fabricant de pompes SPX Flow à la société de capital-investissement Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 4,775 milliards de dollars.

** L'AGP spécialisée Nirvana va racheter Arena NV à Ryan Specialty afin d'élargir sa gamme de produits dans le domaine des sports et des loisirs.

** La société de capital-investissement Bain Capital a finalisé l'acquisition de Jensten Group, consolidateur de courtiers britanniques, après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation, a annoncé Jensten Group.

** British American Tobacco < BATS.L > a vendu plus de la moitié de sa participation dans ITC Hotels < ITCT.NS > pour environ 38 milliards de roupies (424,70 millions de dollars), a déclaré le géant du tabac.

** La plateforme turque d'actifs numériques Paribu a déclaré avoir acquis une participation majoritaire dans la plateforme de crypto-monnaies CoinMENA, basée à Bahreïn et à Dubaï, dans le cadre d'une transaction évaluant la société **jusqu'à** 240 millions de dollars.

