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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1230 GMT lundi:

** Le groupe de paris Evoke < EVOK.L >, propriétaire de William Hill UK et 888, a déclaré qu'il évaluait une proposition de rachat de la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot < BYLOTr.AT >, évaluant la société britannique surendettée à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

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** Le conglomérat turc Sabanci Holding < SAHOL.IS > a déclaré qu'il vendrait ses parts restantes dans le cimentier Akcansa Cimento < AKCNS.IS >, selon une déclaration en bourse.

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** Advanced Medical Solutions < AMSU.L > a déclaré être en négociations avec la société américaine de capital-investissement TA Associates en vue d'un rachat potentiel du fournisseur médical britannique.

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** CapitaLand Integrated Commercial Trust < CMLT.SI > (CICT) de Singapour a déclaré avoir accepté de vendre Asia Square Tower 2, un projet commercial dans le quartier de Marina Bay, à IOI Properties < IOIP.KL > de Malaisie pour 2,48 milliards de dollars singapouriens (1,95 milliard de dollars).

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** La société chinoise Orient Securities Co a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter 100 % de sa rivale plus petite, Shanghai Securities, en utilisant des liquidités et des actions nouvellement émises, alors que Pékin encourage la consolidation dans l'industrie du courtage.

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** La société australienne Monash IVF < MVF.AX > a déclaré qu'elle avait rejeté une offre de rachat d'un consortium évaluant le fournisseur de services de fertilité à 350,7 millions de dollars australiens (250,36 millions de dollars), ce qui a fait chuter ses actions de plus de 11 %.

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** Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly < LLY.N > est en pourparlers avancés pour acquérir la société de biotechnologie Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

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** Le distributeur américain de matériaux de construction QXO < QXO.N > a conclu dimanche un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild < BLD.N >, s'ajoutant à la vague d'acquisitions de la société dirigée par l'homme d'affaires milliardaire Brad Jacobs.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

888 HOLDINGS
85,100 GBX LSE -1,50%
ADVANCED MED SOL
264,000 GBX LSE +15,79%
CAPITALAND INT C TR
1,600 EUR Tradegate -0,62%
CAPITALAND INT C TR
1,8200 USD OTCBB 0,00%
ELI LILLY & CO
927,020 USD NYSE +0,03%
EVOKE
40,325 GBX LSE +3,80%
MONASH IVF
0,4000 USD OTCBB 0,00%
TOPBUILD
487,000 USD NYSE +18,72%
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