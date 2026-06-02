((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Macquarie Group, Soochow Securities, K+S, Lenta, Helios Investment Partners, JC Flowers, WTW mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Le groupe australien Macquarie Group < MQG.AX > a annoncé que sa division de gestion d'actifs et la société brésilienne IG4 Capital avaient convenu de céder une participation majoritaire dans Corredor Logística e Infraestrutura S.A (CLI) à AD Ports Group < ADPORTS.AD > pour un montant de 835 millions de dollars.

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** JC Flowers a finalisé l'acquisition de la branche française de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena < BPMS.MI >, a annoncé la société de capital-investissement, ajoutant qu'elle recentrerait l'activité sur les services de gestion de patrimoine.

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** Le groupe minier allemand K+S, spécialisé dans la potasse et le sel < SDFGn.DE >, a annoncé qu'il allait acquérir l'activité sel de la société chimique polonaise Qemetica.

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** La société chinoise Soochow Securities < 601555.SS > a annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans son concurrent de plus petite taille, Donghai Securities, pour 11,5 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars), alors que Pékin encourage la consolidation dans le secteur très concurrentiel du courtage dans le pays.

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** L'un des plus grands distributeurs alimentaires russes, Lenta < LENT.MM >, a annoncé avoir acquis le groupe de distribution russe O'Key < OKEYDR.MM >.

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** Helios Investment Partners a accepté de céder sa participation majoritaire dans Africa Specialty Risks (ASR) à la société londonienne Vitruvian Partners, ont annoncé les deux entreprises.

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** WTW a acquis Redefind, une plateforme web de bout en bout conçue pour fournir des produits d'assurance destinés aux actifs numériques et aux cryptomonnaies, a déclaré le courtier.

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** General Mills GIS.N a accepté de céder ses boutiques de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par Ningji, une chaîne de thé en pleine expansion. Cette dernière cession souligne le déclin des marques étrangères dans la deuxième économie mondiale. nL4N4291SV

** La fusion entre Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, n'a pas abouti en raison du prix demandé, a déclaré Stéphane de La Faverie, président-directeur général du fabricant américain de cosmétiques, tout en ajoutant que la société restait ouverte à des acquisitions si celles-ci s'avéraient financièrement intéressantes. nS8N3ZE03Q

** Aluminium Bahrain (Alba) ALBH.BH a accepté d'acquérir Aluminium Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium de l'Union européenne, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,2 milliards de dollars, a annoncé la société.

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** La Russie a lancé une vente aux enchères pour la cession d’une participation de 67,2 % dans le producteur d’or Uzhuralzoloto GLD.MM que l’État a confisquée à un homme d’affaires l’année dernière, a déclaré l’agence nationale du patrimoine Rosimushchestvo. nR4N41S01K

** Edgewise Therapeutics EWTX.O a accepté lundi de céder son médicament contre la dystrophie musculaire et les activités associées à Servier dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars, marquant ainsi une expansion du groupe français au-delà de ses activités principales dans les traitements contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. nL4N42910K

** People Inc IAC.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a annoncé lundi avoir proposé de racheter MGM Resorts

MGM.N , valorisant l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième offre publique d'achat dans le secteur en une semaine, alors que celui-ci est confronté à un ralentissement de la demande des consommateurs.

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** La société de capital-investissement New Mountain Capital a accepté de racheter la société de gestion immobilière résidentielle Asset Living pour plus de 2 milliards de dollars, selon trois sources proches du dossier. nL6N42616X

** La société européenne d'investissement immobilier Unica Capital a accepté d'acheter Le Montaigne – un actif immobilier résidentiel situé à Monaco – pour 27 millions d'euros (31,4 millions de dollars), ce qui, selon elle, souligne la résilience du marché immobilier « ultra haut de gamme » malgré les incertitudes économiques mondiales. nL8N4250FG

** Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter Taylor Morrison Home Corp TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi les activités immobilières du conglomérat dans le cadre de la première acquisition de plusieurs milliards de dollars réalisée par Greg Abel depuis qu'il a remplacé Warren Buffett au poste de directeur général.

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** L'italien UniCredit CRDI.MI a obtenu des engagements qui porteront sa participation dans Commerzbank CBKG.DE bien au-delà de 30%, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nFWN42A05Z