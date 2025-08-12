 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 740,30
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Ecolab, Cardinal Health, Is Bankasi, Hubbell)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Ecolab < ECL.N > a déclaré qu'elle achèterait l'unité électronique d'Ovivo pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces afin d'étendre sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, alors que la demande de puces avancées et d'IA augmente.

nL4N3U40YC

** Cardinal Health < CAH.N > a déclaré qu'elle achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en espèces, alors que le distributeur de médicaments cherche à développer ses activités spécialisées.

nL4N3U40TG

** Le groupe turc Acibadem a convenu avec Is Bankasi d'acheter 80% des parts de Bayindir Hospitals pour plus de 55 millions de dollars, a déclaré le président d'Acibadem, Mehmet Ali Aydinlar.

nS8N3SX078

** Hubbell < HUBB.N > a déclaré qu'elle allait acquérir son petit homologue DMC Power pour 825 millions de dollars en espèces, alors que le fabricant d'équipements électriques renforce son portefeuille de composants critiques pour répondre à l'explosion attendue de la demande d'électricité.

nL4N3U40XL

** La Canadienne Gildan Activewear < GIL.TO > est sur le point de conclure un accord pour acquérir HanesBrands < HBI.N >, ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

nL4N3U40DN

** Les propriétaires d'Aland Health Holding, un fabricant de compléments alimentaires basé en Chine, cherchent à vendre leur participation de contrôle combinée, visant une évaluation de plus de 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant connaissance de l'affaire.

nL4N3U30EF

** Le cabinet d'avocats Taft, Stettinius & Hollister a annoncé lundi qu'il prévoyait de fusionner avec le cabinet Morris, Manning & Martin, basé à Atlanta, marquant ainsi, selon Taft, sa neuvième fusion en moins de vingt ans et poursuivant une série de rapprochements dans le secteur juridique américain cette année.

nL1N3U30I9

** Le fournisseur américain de logiciels financiers MeridianLink < MLNK.N > a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, ce qui la rendrait privée environ quatre ans après ses débuts à New York.

nL4N3U30Q9

** Spark New Zealand < SPK.NZ > a déclaré qu'il vendrait une participation de 75 % dans son activité de centres de données au gestionnaire de fonds australien Pacific Equity Partners, évaluant l'activité à 705 millions de dollars néo-zélandais (418,63 millions de dollars).

nL4N3U318A

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
142,825 USD NYSE -9,48%
ECOLAB INC
271,960 USD NYSE -0,55%
GILDAN ACTIVEWEA
65,950 CAD TSX -6,11%
HANESBRANDS
6,561 USD NYSE +35,97%
HUBBELL
430,800 USD NYSE +3,18%
MERIDIANLINK
19,825 USD NYSE +0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell
    Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell
    information fournie par Reuters 12.08.2025 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt. "Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", ... Lire la suite

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ... Lire la suite

  • Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza
    La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:50 

    La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. "Une famine se produit sous ... Lire la suite

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché à Los Angeles.
    USA: Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:13 

    Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains. L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank