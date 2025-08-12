((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Ecolab, Cardinal Health, Is Bankasi, Hubbell)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Ecolab < ECL.N > a déclaré qu'elle achèterait l'unité électronique d'Ovivo pour environ 1,8 milliard de dollars en espèces afin d'étendre sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs, alors que la demande de puces avancées et d'IA augmente.

** Cardinal Health < CAH.N > a déclaré qu'elle achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en espèces, alors que le distributeur de médicaments cherche à développer ses activités spécialisées.

** Le groupe turc Acibadem a convenu avec Is Bankasi d'acheter 80% des parts de Bayindir Hospitals pour plus de 55 millions de dollars, a déclaré le président d'Acibadem, Mehmet Ali Aydinlar.

** Hubbell < HUBB.N > a déclaré qu'elle allait acquérir son petit homologue DMC Power pour 825 millions de dollars en espèces, alors que le fabricant d'équipements électriques renforce son portefeuille de composants critiques pour répondre à l'explosion attendue de la demande d'électricité.

** La Canadienne Gildan Activewear < GIL.TO > est sur le point de conclure un accord pour acquérir HanesBrands < HBI.N >, ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

** Les propriétaires d'Aland Health Holding, un fabricant de compléments alimentaires basé en Chine, cherchent à vendre leur participation de contrôle combinée, visant une évaluation de plus de 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant connaissance de l'affaire.

** Le cabinet d'avocats Taft, Stettinius & Hollister a annoncé lundi qu'il prévoyait de fusionner avec le cabinet Morris, Manning & Martin, basé à Atlanta, marquant ainsi, selon Taft, sa neuvième fusion en moins de vingt ans et poursuivant une série de rapprochements dans le secteur juridique américain cette année.

** Le fournisseur américain de logiciels financiers MeridianLink < MLNK.N > a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, ce qui la rendrait privée environ quatre ans après ses débuts à New York.

** Spark New Zealand < SPK.NZ > a déclaré qu'il vendrait une participation de 75 % dans son activité de centres de données au gestionnaire de fonds australien Pacific Equity Partners, évaluant l'activité à 705 millions de dollars néo-zélandais (418,63 millions de dollars).

