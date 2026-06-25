((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités: Entain, Merck; Nouveautés: Crédit Agricole, Bumble)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à19 h 30 GMT:

** L'application de rencontres Bumble BMBL.O envisage une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne, selon trois sources proches du dossier.

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** Le Crédit Agricole CAGR.PA a informé le gouvernement italien de son intention d'augmenter sa participation dans Banco BPM BAMI.MI à près de 30 %, ont indiqué des sources, renforçant ainsi son emprise sur la quatrième banque du pays dans un contexte de nouvelle vague de fusions dans le secteur.

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** Le fabricant américain d’adhésifs H.B. Fuller < FUL.N >> va racheter Advanced Medical Solutions Group < AMSU.L >> dans le cadre d’une transaction en numéraire qui valorise le fournisseur médical britannique à environ 715 millions de livres sterling (942,1 millions de dollars), dette comprise, ont indiqué les deux sociétés. nL4N42X0HQ

** Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA

MRCG.DE a annoncé jeudi qu’il allait racheter la société américaine Bio-Techne TECH.O pour 11,3 milliards de dollars, sa plus importante transaction depuis plus d’une décennie, misant sur la demande d’outils complexes de recherche et de fabrication de médicaments pour développer son pôle des sciences de la vie. nL8N42X0VJ

** Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder une participation de 20 % dans ses activités d'Europe centrale et orientale à son partenaire EMMA Capital pour 425 millions d'euros (483 millions de dollars), marquant ainsi la première étape d'un retrait progressif visant à réduire sa dette. nL6N42X0T0

** La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a annoncé avoir cédé l’intégralité de sa participation de 3,52 % dans TAB Gida Sanayi ve Ticaret < TABGD.IS >>, un opérateur de restauration rapide et franchisé multimarque basé en Turquie, par le biais d’une procédure de bookbuilding accélérée. nL8N42X0Q7

** La société de rachat MBK Partners, spécialisée dans l'Asie, a annoncé avoir conclu un accord pour céder Japan Well-being, prestataire de services de soins aux personnes âgées, à la société américaine de capital-investissement Advent International, pour un montant non divulgué. nL6N42X0K6

** La société espagnole d’énergies renouvelables Audax Renovables < ADXR.MC >> a déclaré >> qu’elle prévoyait de lancer une offre publique d’achat volontaire sur le groupe norvégien Elmera < ELMRA.OL >>, évalué à 4,5 milliards de couronnes norvégiennes (soit 456 millions de dollars), mais Elmera a indiqué >> avoir également reçu une proposition non contraignante d’un autre acteur stratégique à un prix « nettement plus élevé ». nL6N42X0DS

** La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet < EZJ.L >> a déclaré avoir rejeté une quatrième offre de rachat améliorée à 6,50 livres sterling par action émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, invoquant des inquiétudes concernant la structure de propriété de l’opération.

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** La société immobilière australienne Lendlease < LLC.AX >> a annoncé qu’elle céderait sa participation restante de 25,1 % dans Keyton Retirement Living Trust à son co-investisseur Aware Super pour 525 millions de dollars australiens (soit 361,62 millions de dollars). nL4N42X017

** La société immobilière singapourienne OUE < OVES.SI >> a annoncé qu'elle allait acquérir le Crowne Plaza Changi Airport pour 500 millions de dollars singapouriens (soit 385,42 millions de dollars) en partenariat avec Tokyo Century < 8439.T >>, marquant ainsi leur deuxième collaboration hôtelière au sein de l'aéroport de la cité-État. nL4N42X005

** Volkswagen < VOWG_p.DE >> a accepté de céder une participation de 51 % dans sa filiale de moteurs marins Everllence à la société de capital-investissement Bain Capital, dans le cadre d'une transaction qui générera un produit d'environ 7,4 milliards d'euros (8,40 milliards de dollars), a annoncé mercredi l'entreprise. nL4N42W1Y9