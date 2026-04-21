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(Mises à jour AB Foods, Arcelik et ajout d'Engie)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Associated British Foods < ABF.L > prévoit de séparer Primark de ses activités alimentaires, expliquant aux investisseurs que le distributeur de mode sera mieux positionné pour se développer seul.

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** La société française Engie ENGIE.PA est en pourparlers avec l'administration Trump au sujet d'un éventuel remboursement des baux de ses projets éoliens offshore aux États-Unis, malgré l'opposition du président à cette technologie, a déclaré la directrice générale Catherine MacGregor.

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** Le fabricant turc d'appareils électroménagers Arcelik < ARCLK.IS > a accepté de vendre sa participation de 60% dans Arcelik Hitachi Home Appliances à Hitachi Global Life Solutions dans le cadre d'un accord d'achat d'actions, a déclaré la société mardi.

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** Elon Musk a augmenté sa participation dans SpaceX l'année dernière en achetant pour 1,4 milliard de dollars d'actions à des employés actuels et anciens, a rapporté The Information.

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** L'opérateur espagnol de réseaux de gaz Enagas < ENAG.MC > a déclaré avoir conclu un accord avec le fonds souverain de Singapour GIC pour acheter sa participation de 31,5 % dans l'opérateur français de réseaux de gaz Terega pour 573 millions d'euros (674,65 millions de dollars).

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** Le groupe d'investissement suédois EQT EQTAB.ST et le fonds de pension canadien Omers ont proposé d'augmenter leur investissement dans le fournisseur de large bande Deutsche Glasfaser à près de 5 milliards d'euros (5,89 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times.

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