Chery veut fabriquer une petite voiture électrique en Europe

( AFP / WANG ZHAO )

Le constructeur chinois Chery, qui lance en avril en France ses marques Jaecoo et Omoda, envisage de produire en Europe une petite voiture électrique, ont indiqué à l'AFP le patron de Chery France Yanbang Yu et son directeur commercial Lionel French Keogh.

Troisième constructeur chinois, Chery, implanté dans plus de cent pays, se présente comme le premier exportateur avec 1,4 million de véhicules vendus hors de Chine en 2025, sur une production totale de 2,8 millions.

En Europe, il a vendu 135.000 véhicules en 2025, dont 50.000 au Royaume-Uni et 20.000 en Espagne, et en vise 150.000 cette année.

Pour renforcer son ancrage local, le constructeur a décidé d'installer un centre de R&D à Paris, "pour plancher sur une petite citadine, car la France serait un très gros marché pour cette petite voiture et le meilleur moyen est de la penser en France", a expliqué Lionel French Keogh, ex-président de Hyundai Motor France.

"Nous voulons construire une voiture française pour les Français", renchérit Yanbang Yu, qui ne tarit pas d'éloges sur la Twingo électrique que vient de lancer Renault.

"Les sièges arrières qui glissent, la taille du coffre, la forme de l'arrière : c'est un design très malin", s’enthousiasme-t-il. "Nous voulons apprendre ce qu'est le goût des consommateurs français et nous voulons un design petit et beau", conclut-il.

A l'instar de nombreux constructeurs chinois, Chery se lance en Europe mais depuis seulement deux ans, en terminant par la France et l'Allemagne, les deux marchés "les plus exigeants" du continent, selon Lionel French Keogh. Les modèles lancés en Europe sont thermiques et hybrides, pas encore tout électriques, la fiscalité européenne pénalisant les modèles construits hors-UE.

Le groupe chinois produit déjà localement en Espagne, à Barcelone, où il racheté en 2023 une ancienne usine Nissan et y fabrique des véhicules sous la marque historique espagnole Ebro, en co-entreprise.

Son objectif à trois ans est de produire en Espagne 200.000 véhicules par an "mais le groupe cherche d'autres capacités de production en Europe, des usines déjà existantes", ajoute le directeur commercial, qui n'exclut pas un site en France.

L'Espagne comme la Hongrie ont signé plusieurs accords avec des géants chinois des batteries et des véhicules électriques, quitte à faire des concessions en matière de réciprocité et de transferts technologiques.

Dans ces deux pays, les voitures sont assemblées "avec des composants chinois et des ouvriers chinois", déplorait début novembre Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie.