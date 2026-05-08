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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** La société britannique Intertek ITRK.L a rejeté une troisième offre d'achat améliorée de 8,93 milliards de livres sterling (12,12 milliards de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , affirmant qu'elle se concentrait sur une réorganisation qui pourrait aboutir à la scission de la société en deux entités.

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** Southeastern Asset Management, investisseur de Mattel

MAT.O , a demandé au directeur général Ynon Kreiz d'étudier des options stratégiques permettant au fabricant de jouets d'être privatisé ou racheté par son concurrent Hasbro HAS.O dans un contexte de faible demande. nL4N41L0QB

** La Commerzbank CBKG.DE prévoit de supprimer 3 000 emplois afin d'atteindre des objectifs de bénéfices plus ambitieux, dans le cadre d'une stratégie visant à repousser une offre publique d'achat de la part de l'italien UniCredit

CRDI.MI , a annoncé vendredi la banque allemande. nL8N41L0AN

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW et Sony Semiconductor Solutions 6758.T prévoient de créer une nouvelle coentreprise au Japon pour développer et fabriquer des capteurs d'image de nouvelle génération. nL6N41L0G6