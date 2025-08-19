 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 998,00
+1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Peabody Energy, Black Hills, Nexstar Media (Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Peabody Energy < BTU.N > a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American < AAL.L > après avoir échoué à réduire le prix à la suite d'un incendie dans une mine, le différend étant maintenant soumis à l'arbitrage.

nL4N3UB0PN

** La société de services publics Black Hills < BKH.N > a déclaré qu'elle achèterait son homologue NorthWestern Energy < NWE.O > pour 3,6 milliards de dollars, créant ainsi une société de services publics réglementée de plus grande envergure, capable d'investir dans l'infrastructure du réseau et de répondre à la demande croissante d'énergie.

nL4N3UB0OI

** Nexstar Media a accepté d'acheter son rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux concurrencer les Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

nL4N3UB0OA

** La société d'investissement japonaise SoftBank Group < 9984.T > a entamé des pourparlers avec Intel < INTC.O > en vue de racheter l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de la société américaine de semi-conducteurs, qui est en difficulté, a rapporté le Financial Times.

nL4N3UB0IR

** Le propriétaire de chaînes de télévision américaines Sinclair < SBGI.O > a fait une offre pour fusionner ses activités de télédiffusion avec son rival plus petit Tegna < TGNA.N >, qui est en pourparlers avancés sur une vente potentielle à Nexstar Media Group < NXST.O >, a déclaré lundi à Reuters une personne au fait des discussions.

nL4N3UA1A0

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 169,000 GBX LSE +1,78%
BLACK HILLS
60,960 USD NYSE +0,99%
INTEL
25,5550 USD NASDAQ +8,01%
NEXSTAR MED GRP
207,1900 USD NASDAQ +0,39%
NORTHWESTERN
57,9200 USD NASDAQ +5,44%
PEABODY ENERGY
16,800 USD NYSE -1,73%
SINCLAIR RG-A
13,5500 USD NASDAQ -1,53%
SOFTBANK GROUP
91,400 EUR Tradegate -6,93%
TEGNA
21,015 USD NYSE +4,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank