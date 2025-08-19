((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Peabody Energy, Black Hills, Nexstar Media (Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Peabody Energy < BTU.N > a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American < AAL.L > après avoir échoué à réduire le prix à la suite d'un incendie dans une mine, le différend étant maintenant soumis à l'arbitrage.

** La société de services publics Black Hills < BKH.N > a déclaré qu'elle achèterait son homologue NorthWestern Energy < NWE.O > pour 3,6 milliards de dollars, créant ainsi une société de services publics réglementée de plus grande envergure, capable d'investir dans l'infrastructure du réseau et de répondre à la demande croissante d'énergie.

** Nexstar Media a accepté d'acheter son rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux concurrencer les Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

** La société d'investissement japonaise SoftBank Group < 9984.T > a entamé des pourparlers avec Intel < INTC.O > en vue de racheter l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de la société américaine de semi-conducteurs, qui est en difficulté, a rapporté le Financial Times.

** Le propriétaire de chaînes de télévision américaines Sinclair < SBGI.O > a fait une offre pour fusionner ses activités de télédiffusion avec son rival plus petit Tegna < TGNA.N >, qui est en pourparlers avancés sur une vente potentielle à Nexstar Media Group < NXST.O >, a déclaré lundi à Reuters une personne au fait des discussions.

