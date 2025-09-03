 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,64
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0945 GMT mercredi:

** Le groupe australien Steadfast a renforcé sa présence aux États-Unis après avoir acquis une participation majoritaire dans MGA et le grossiste Novum Underwriting Partners LLC.

nL6N3UP12Z

** Penn-America Underwriters, filiale de Global Indemnity, a achevé l'acquisition de Sayata, un marché de distribution numérique basé sur l'IA pour l'assurance commerciale.

nL6N3UP110

** Skyward Specialty Insurance Group a conclu un accord de 555 millions de dollars pour acquérir 100 % d'Apollo Group Holdings Limited auprès d'Alchemy, de la direction de l'assureur Lloyd, des employés et d'autres investisseurs stratégiques.

nL6N3UP128

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présentation devant le Parlement britannique de ce budget très attendu aura lieu le 26 novembre, a précisé dans une déclaration à la presse la ministre Rachel Reeves. ( POOL / Oliver McVeigh )
    Sous pression budgétaire, Londres pourrait serrer encore la vis
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:10 

    La ministre britannique des Finances a prévenu mercredi qu'elle continuerait à "contrôler étroitement" les dépenses dans le prochain budget présenté à l'automne, laissant augurer d'un nouveau tour de vis au moment où le Royaume-Uni est confronté l'envolée des taux ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: le Premier ministre par intérim enclenche la dissolution du Parlement
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:05 

    La dissolution du parlement thaïlandais a été enclenchée mercredi, une décision qui pourrait entraîner des élections anticipées mais qui est contestée par l'opposition. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai "a soumis un décret de dissolution ... Lire la suite

  • Le succès en juillet d'une pétition contre la loi Duplomb, signée par plus de 2,1 millions de personnes, avait montré l'hostilité aux pesticides d'une bonne partie de l'opinion publique française. ( AFP / Thomas SAMSON )
    Santé et bioversité: l'État devra revoir des autorisations de pesticides
    information fournie par AFP 03.09.2025 12:56 

    L'État a été condamné mercredi à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides, jugées par la cour administrative d'appel de Paris insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité et la protection de la santé. Dans cette affaire dite "Justice pour ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.09.2025 12:38 

    (Actualisé avec Apple, Dollar Tree et Zscaler) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,02%) et en hausse de 0,51% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank