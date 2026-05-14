((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: F2i, Emirates Global Aluminium, Citgo Petroleum; Mises à jour: Brookfield Asset Management, Tate & Lyle)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 19h50 GMT:

** Les avocats représentant le Venezuela ont déclaré cette semaine devant un tribunal américain que la valeur de la raffinerie américaine Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, avait augmenté depuis que la vente de sa société mère avait été ordonnée à la fin de l'année dernière, ce qui devrait empêcher l'exécution de la procédure. nL1N41R0V0

** Emirates Global Aluminium, la plus grande fonderie d'aluminium du Moyen-Orient, est en pourparlers avancés pour prendre une participation dans son concurrent omanais Sohar Aluminium, alors qu'elle étend sa présence en dehors des Émirats arabes unis, ont déclaré six sources proches du dossier.

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** Le fonds d'investissement italien F2i a déclaré qu'il conserverait le contrôle de l'opérateur aéroportuaire 2i Aeroporti après que l'investisseur soutenu par l'État CDP Equity a signé une lettre d'intention pour acquérir une participation minoritaire, réfutant ainsi une information parue dans les médias selon laquelle l'accord pourrait déboucher sur un rachat.

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** Brookfield Asset Management BAM.N a conclu un accord pour acquérir World Freight Company (WFC) pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès d'EQT

EQTAB.ST et de PAI Partners, ont déclaré les trois sociétés d'investissement. nL1N41R09Y

** Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion

INGR.N est en pourparlers avec son concurrent britannique Tate & Lyle TATE.L en vue d'un éventuel rachat de la société cotée à Londres dans le cadre d'une transaction de 2,74 milliards de livres (3,7 milliards de dollars), a annoncé jeudi la société britannique, ce qui a fait bondir son action de 55 %.

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** Eneos Holdings < 5020.T > a annoncé qu'elle allait racheter la participation de 50 % de la grande société américaine Chevron CVX.N dans Singapore Refining Company ainsi que d'autres actifs en Asie du Sud-Est et en Australie pour près de 2,2 milliards de dollars, marquant ainsi sa première incursion dans le secteur du raffinage en dehors du Japon.

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** Le groupe hospitalier privé britannique Spire Healthcare

SPI.L a annoncé avoir reçu une proposition de rachat d'une valeur de 1 milliard de livres sterling (1,35 milliard de dollars) de la part de son deuxième actionnaire, Toscafund Asset Management, ce qui a fait grimper son action de plus de 40 %.

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** Mitsui Sumitomo Insurance (MSI), filiale de MS&AD, a finalisé l'acquisition, annoncée précédemment, d'une participation de 18 % dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour environ 1,44 milliard de dollars, a indiqué la société. nL6N41R0LU

** Le groupe de défense émirati EDGE a conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 80 % dans la société italienne Costruzioni Motori Diesel (CMD), a-t-il déclaré, alors que le conglomérat public étend sa présence en Europe. nL6N41Q19W

** Siemens SIEGn.DE a annoncé avoir conclu un accord pour racheter l'activité principale du groupe italien de technologie ferroviaire MERMEC afin de renforcer son portefeuille ferroviaire et d'accéder au marché italien. nL8N41R0CY

** Le diffuseur britannique ITV a déclaré qu'il poursuivait des "discussions actives" en vue de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, alors qu'il prévoit une hausse de ses recettes publicitaires grâce à la Coupe du monde en juin et juillet. nL8N41R0CU

** LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, a annoncé qu'elle et Bain Capital avaient relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur du site de comparaison de prix à 4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l'offre concurrente de la société d'investissement suédoise EQT

EQTAB.ST . nL1N41R02U

** La société brésilienne Amaggi a accepté d'acquérir une participation de 40 % dans FS, l'un des principaux producteurs d'éthanol de maïs du pays, ont déclaré mercredi les deux entreprises à Reuters, marquant ainsi l'entrée du groupe agroalimentaire dans ce secteur en pleine croissance qui gagne du terrain face aux biocarburants à base de canne à sucre.

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** La National Australia Bank NAB.AX , première banque aux entreprises d'Australie, a annoncé avoir acquis la totalité de Banked, un fournisseur privé de solutions de paiement, dont elle détenait une participation minoritaire. nL4N41Q1ZG