((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Siam Cement)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 13 h 30 GMT:

** La société thaïlandaise Siam Cement < SCC.BK > a déclaré que sa filiale avait cédédébut juinprès de 15% de sa participation dans le conglomérat indonésien Chandra Asri Pacific < TPIA.JK > pour 24,9 milliards de bahts (763,10 millions de dollars).

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** Le bookmaker britannique Evoke < EVOK.L > a accepté d'être racheté par la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot < BYLOTr.AT > dans le cadre d'une opération entièrement en actions l'évaluant à environ 243 millions de livres sterling (326 millions de dollars), ce qui a fait grimper son action de 14%.

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** L'acquisition de l'assureur bermudien Vantage Group Holdings par Howard Hughes Holdings, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 2,1 milliards de dollars, a été finalisée après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises.

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