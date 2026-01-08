((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Glencore, Merck, American Electric, L Catterton, TKMS, Puma, CrowdStrike; met à jour Paramount)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT jeudi:

** Glencore GLEN.L a déclaré jeudi être en discussions préliminaires avec Rio Tinto RIO.L au sujet d'un éventuel regroupement de tout ou partie de leurs activités, ce qui pourrait inclure une fusion par actions entre les deux sociétés.

** Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines

RVMD.O , a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3Y91GB

** L'American Electric Power AEP.O a déclaré jeudi que son unité achètera une partie substantielle de son option pour les piles à combustible à oxyde solide dans un accord d'une valeur d'environ 2,65 milliards de dollars, dans le cadre de ses plans de développement et de construction d'une installation de production d'énergie à partir de piles à combustible.

** La société de capital-investissement L Catterton a accepté d'acheter la marque de fromage blanc Good Culture jeudi. Le prix d'achat s'élève à plus de 500 millions de dollars, selon des sources familières avec le dossier. nL6N3Y90UW

** Le fabricant allemand de navires de guerre TKMS TKMS.DE a soumis une offre non contraignante pour son petit concurrent German Naval Yards (GNYK), a déclaré la société à Reuters jeudi.

** La société chinoise Anta Sports Products 2020.HK a proposé à la famille française Pinault d'acheter 29% de la société allemande de vêtements de sport Puma PUMG.DE en difficulté, ont déclaré trois personnes au fait des négociations. nL6N3Y90Z3

** CrowdStrike CRWD.O a déclaré jeudi qu'il achèterait la startup de sécurité d'identité SGNL dans un accord évalué à 740 millions de dollars visant à améliorer ses outils de cybersécurité pour aider les clients à contrer les menaces alimentées par l'intelligence artificielle. nL4N3Y91AJ

** La société Paramount Skydance a réaffirmé jeudi que son offre de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery était supérieure à l'offre concurrente de Netflix, affirmant que la valeur de l'entreprise dérivée du câble, au cœur de l'offre du géant du streaming, était en fait sans valeur. nL4N3Y90Z1

** Le groupe indien Bajaj a acquis une participation de 23% dans ses filiales d'assurance auprès d'Allianz SE < ALVG.DE > pour 213,90 milliards de roupies (2,38 milliards de dollars), a déclaré le groupe Bajaj Finserv < BJFS.NS >. nL4N3Y90WG

** Allianz a finalisé la vente de 23% des parts de deux coentreprises, Bajaj General Insurance Company et Bajaj Life Insurance Company, à Bajaj Promoter Group pour un montant de 2,1 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), a déclaré la société. nL6N3Y90R3

** L'unité de vente en gros de Brown & Brown, Bridge Specialty Group, a annoncé qu'elle avait acquis Shoemaker & Besser, une société de courtage d'assurance en gros basée en Pennsylvanie.

** La société saoudienne SABIC < 2010.SE > a accepté de vendre ses activités pétrochimiques européennes et ses activités de thermoplastiques techniques en Europe et en Amérique pour une valeur d'entreprise combinée de 950 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration en période de ralentissement de l'industrie. nL6N3Y90DR

** Eli Lilly < LLY.N > achètera le développeur de médicaments auto-immuns Ventyx Biosciences < VTYX.O > pour 1,2 milliard de dollars en espèces, ont déclaré les entreprises mercredi, marquant la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès pour le diabète et la perte de poids. nL4N3Y81JD

** AbbVie < ABBV.N > a nié mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines < RVMD.O > après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer. nL4N3Y81GA