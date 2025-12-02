((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Fairstone Bank, Wacker Neuson)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Fairstone Bank a déclaré qu'elle achèterait sa consœur la Banque Laurentienne < LB.TO > dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,9 milliard de dollars canadiens, s'emparant ainsi du banque canadien, qui avait auparavant l'intention de se vendre et de se défaire de ses activités.

nL4N3X80RR

** Wacker Neuson < WACGn.DE > a déclaré que le sud-coréen Doosan Bobcat < 241560.KS > était en pourparlers pour acheter une participation majoritaire dans le fabricant allemand d'équipements de construction.

nL6N3X80QE

** Prada < 1913.F > a déclaré avoir finalisé l'acquisition de son rival italien Versace, une marque que le groupe de luxe convoite depuis longtemps.

nL8N3WX1EU

** Arthur J Gallagher a acquis le courtier britannique First Actuarial, a annoncé le courtier.

nL6N3X80IO

** L'espagnol Santander < SAN.MC > a vendu environ 3,5% de sa participation dans sa filiale polonaise Santander Polska < SPL1.WA > pour environ 473 millions de dollars par le biais d'une construction accélérée de livre d'ordres, a déclaré le banque.

nL8N3X808C

** Holcim < HOLN.S > a déclaré qu'elle achetait trois sociétés en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne qui utilisent des matériaux de démolition recyclés, les dernières acquisitions du cimentier suisse qui s'oriente de plus en plus vers la construction circulaire.

nL8N3X806T