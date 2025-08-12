 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,08
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** La Canadienne Gildan Activewear < GIL.TO > est sur le point de conclure un accord pour acquérir HanesBrands < HBI.N >, ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières de l'affaire.

nL4N3U40DN

** Les propriétaires d'Aland Health Holding, un fabricant de compléments alimentaires basé en Chine, cherchent à vendre leur participation de contrôle combinée, visant une évaluation de plus de 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant connaissance de l'affaire.

nL4N3U30EF

** Le cabinet d'avocats Taft, Stettinius & Hollister a annoncé lundi qu'il prévoyait de fusionner avec le cabinet Morris, Manning & Martin, basé à Atlanta, marquant ainsi, selon Taft, sa neuvième fusion en moins de vingt ans et poursuivant une série de rapprochements dans le secteur juridique américain cette année.

nL1N3U30I9

** Le fournisseur américain de logiciels financiers MeridianLink < MLNK.N > a annoncé lundi qu'elle serait rachetée par la société d'investissement Centerbridge Partners dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, ce qui la rendrait privée environ quatre ans après ses débuts à New York.

nL4N3U30Q9

** Spark New Zealand < SPK.NZ > a déclaré qu'il vendrait une participation de 75 % dans son activité de centres de données au gestionnaire de fonds australien Pacific Equity Partners, évaluant l'activité à 705 millions de dollars néo-zélandais (418,63 millions de dollars).

nL4N3U318A

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GILDAN ACTIVEWEA
70,240 CAD TSX -1,01%
HANESBRANDS
4,825 USD NYSE -0,41%
MERIDIANLINK
19,770 USD NYSE +24,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank