((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1925 GMT mardi:

** Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire américain CSX CSX.O après avoir récemment acquis une participation, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, ce qui a fait naître des spéculations selon lesquelles la société pourrait faire pression pour une éventuelle fusion.

** Peabody Energy < BTU.N > a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American < AAL.L > après avoir échoué à réduire le prix suite à un incendie dans une mine, le différend étant désormais soumis à arbitrage. nL4N3UB0PN

** Black Hills BKH.N et NorthWestern Energy NWE.O ont annoncé leur fusion, créant ainsi un service public réglementé d'électricité et de gaz naturel de 15,4 milliards de dollars, mieux équipé pour investir dans l'infrastructure du réseau et répondre à la demande croissante d'électricité aux États-Unis.

** Nexstar Media a accepté d'acheter son rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux rivaliser avec Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

** La société d'investissement japonaise SoftBank Group < 9984.T > a entamé des pourparlers avec Intel < INTC.O > en vue de racheter l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de la société américaine de semi-conducteurs, qui est en difficulté, a rapporté le Financial Times. nL4N3UB0IR

** Le propriétaire de chaînes de télévision américaines Sinclair < SBGI.O > a fait une offre pour fusionner ses activités de télédiffusion avec son rival plus petit Tegna < TGNA.N >, qui est en pourparlers avancés sur une vente potentielle à Nexstar Media Group < NXST.O >, a déclaré à Reuters lundi une personne au fait des discussions. nL4N3UA1A0