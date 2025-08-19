 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 546,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mises à jour CSX: Black Hills)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1925 GMT mardi:

** Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire américain CSX CSX.O après avoir récemment acquis une participation, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, ce qui a fait naître des spéculations selon lesquelles la société pourrait faire pression pour une éventuelle fusion.

nL6N3UB0OM

** Peabody Energy < BTU.N > a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American < AAL.L > après avoir échoué à réduire le prix suite à un incendie dans une mine, le différend étant désormais soumis à arbitrage. nL4N3UB0PN

** Black Hills BKH.N et NorthWestern Energy NWE.O ont annoncé leur fusion, créant ainsi un service public réglementé d'électricité et de gaz naturel de 15,4 milliards de dollars, mieux équipé pour investir dans l'infrastructure du réseau et répondre à la demande croissante d'électricité aux États-Unis.

nL4N3UB0OI

** Nexstar Media a accepté d'acheter son rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux rivaliser avec Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

nL4N3UB0OA

** La société d'investissement japonaise SoftBank Group < 9984.T > a entamé des pourparlers avec Intel < INTC.O > en vue de racheter l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de la société américaine de semi-conducteurs, qui est en difficulté, a rapporté le Financial Times. nL4N3UB0IR

** Le propriétaire de chaînes de télévision américaines Sinclair < SBGI.O > a fait une offre pour fusionner ses activités de télédiffusion avec son rival plus petit Tegna < TGNA.N >, qui est en pourparlers avancés sur une vente potentielle à Nexstar Media Group < NXST.O >, a déclaré à Reuters lundi une personne au fait des discussions. nL4N3UA1A0

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 169,000 GBX LSE +1,78%
BLACK HILLS
60,880 USD NYSE +0,86%
CSX
36,5200 USD NASDAQ +1,47%
INTEL
25,3100 USD NASDAQ +6,97%
NEXSTAR MED GRP
207,7300 USD NASDAQ +0,65%
NORTHWESTERN
58,4100 USD NASDAQ +6,34%
PEABODY ENERGY
16,505 USD NYSE -3,45%
SINCLAIR RG-A
13,6100 USD NASDAQ -1,09%
SOFTBANK GROUP
90,900 EUR Tradegate -7,44%
TEGNA
21,055 USD NYSE +4,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street demeure prudente, subit des prises de bénéfices
    information fournie par AFP 19.08.2025 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi face au repli de certaines grandes capitalisations, les investisseurs demeurant par ailleurs attentistes avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine. L'indice Nasdaq, où se concentre ... Lire la suite

  • Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 19.08.2025 22:24 

    par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole. L'indice ... Lire la suite

  • Vue des destructions dans la bande de Gaza, prise du côté israélien de la clôture, le 19 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" pour une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 19.08.2025 21:43 

    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump, Zelensky et la diplomatie du golf
    information fournie par AFP 19.08.2025 19:47 

    En visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert à son homologue américain Donald Trump un club de golf appartenant à un vétéran de la guerre, a indiqué mardi la présidence ukrainienne. "Le président ukrainien a offert au président des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank