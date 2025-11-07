 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mises à jour: ITV)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

** L'entreprise britannique ITV < ITV.L > est en pourparlers préliminaires pour vendre son activité de télévision à < CMCSA.O > Sky, propriété de Comcast, pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), alors que les deux cherchent à concurrencer Netflix, Amazon et Disney.

nL4N3WJ0I1

** Singapore Telecommunications (Singtel) < STEL.SI > a déclaré avoir vendu une participation de 0,8 % d'une valeur de 1,5 milliard de S$ (1,16 milliard de S$) dans l'entreprise indienne Bharti Airtel < BRTI.NS >, dans le cadre de la stratégie de restructuration des actifs de l'opérateur de télécommunications d'Asie du Sud-Est.

nL4N3WJ0AO

** KKR & Co < KKR.N > et Singapore Telecommunications < STEL.SI > sont en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de ST Telemedia Global Data Centres - ce qui leur donnerait la pleine propriété - pour plus de 5 milliards de dollars de Singapour (3,9 milliards de dollars), ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe des plans.

nL1N3WI08P

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,4102 USD NASDAQ +0,37%
ITV
78,400 GBX LSE +15,81%
KKR & CO
118,688 USD NYSE -0,58%
SINGTEL
3,070 EUR Tradegate +5,50%
