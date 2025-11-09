Démissions à la tête de la BBC, après un montage contesté d'un discours de Trump

Photo de Tim Davie, le 28 avril 2022 à Londres. M. Davie a annoncé dimanche 9 novembre 2025 sa démission de son poste de directeur général de la BBC ( POOL / HANNAH MCKAY )

Coup de tonnerre à la BBC: le directeur général Tim Davie et la patronne de l'information du groupe audiovisuel public britannique ont annoncé dimanche soir leur démission, après le montage contesté d'un discours de Donald Trump.

"C'est un triste jour pour la BBC", a estimé le président de la BBC Samir Shah, dans un communiqué. "Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années" mais il était confronté à "une pression persistante (...) qui l'a mené à prendre cette décision" de démissionner, a-t-il ajouté.

La BBC s'est retrouvée ces derniers jours au centre d'une controverse, accusée d'avoir présenté de manière trompeuse des propos du président américain, Donald Trump, dans un documentaire de son magazine d'information phare "Panorama", diffusé en octobre 2024.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, avait jugé dimanche "extrêmement grave" cette affaire, et le président Samir Shah est appelé à s'expliquer devant une commission parlementaire lundi.

Dans un message annonçant sa décision de démissionner à ses collaborateurs, transmis par la BBC, M. Davie a reconnu que "le débat actuel autour de l'information de la BBC a contribué à ma décision".

- "Erreurs commises"

"Si la BBC travaille globalement bien, il y a eu des erreurs commises et, au bout du compte, le directeur général doit en assumer la responsabilité", a-t-il ajouté.

Deborah Turness lors d'une visite des locaux d'Euronews à Lyon, le 31 mai 2017. Mme Turness a annoncé dimanche 9 novembre 2025 sa démission de son poste de directrice de BBC News ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

La directrice de BBC News, Deborah Turness, également démissionnaire, a expliqué dans sa lettre au personnel que la "controverse actuelle autour du reportage Panorama sur le président Trump est arrivée à un stade où elle porte préjudice à la BBC".

L'affaire, révélée mardi par le journal conservateur The Daily Telegraph, concerne un documentaire diffusé une semaine avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

La BBC est accusée d'avoir monté des passages différents d'un discours de Donald Trump datant du 6 janvier 2021 - jour où des centaines de ses partisans ont donné l'assaut au Capitole - de façon à ce qu'il semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se "battre comme des diables".

Or dans la phrase originale, Trump disait: "Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès".

L'expression, "se battre comme des diables", correspondait en fait à un autre passage.

Donald Trump refusait alors de reconnaitre sa défaite dans les urnes face au démocrate Joe Biden.

S'exprimant dimanche matin sur la chaîne BBC News, Lisa Nandy avait exprimé sa "préoccupation" à propos des décisions éditoriales de la BBC qui ne "répondent pas toujours aux normes les plus élevées".

"Il ne s'agit pas seulement de l'émission Panorama, même si c'est extrêmement grave, mais d'une série d'allégations très graves, dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systémique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC", a déclaré la ministre de la Culture.

Citée dans le Telegraph, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait dénoncé un montage "délibérément malhonnête", fustigeant de "fausses informations à 100%".

La BBC a aussi été épinglée le 17 octobre par le régulateur des médias pour avoir "enfreint les règles de diffusion" à propos d'un reportage à Gaza dans lequel le narrateur principal, un enfant, était le fils d'un haut responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L'Ofcom avait jugé que le fait de ne pas avoir précisé ce lien de parenté avait "constitué une source de tromperie substantielle".