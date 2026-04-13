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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Mises à jour sur l'énergie saoudienne: GFL Environmental, Baker Hughes,)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** L'entreprise publique Saudi Energy forme une coentreprise régionale avec la société britannique Kraken et prendra une participation minoritaire dans la société de logiciels qui a été détachée d'Octopus Energy Group, a rapporté Sky News.

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** La société de gestion des déchets GFL Environmental < GFL.TO > a déclaré qu'elle achèterait la société homologue Secure Waste Infrastructure dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 6,4 milliards de dollars canadiens (4,63 milliards de dollars), y compris la dette, alors qu'elle cherche à renforcer sa présence dans l'ouest du Canada.

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** Baker Hughes < BKR.O > a déclaré qu'elle vendrait son unité, Waygate Technologies, à la société suédoise Hexagon < HEXAb.ST > pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces, alors que le fournisseur de services pétroliers réorganise ses activités pour se concentrer sur les secteurs à forte croissance.

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** BP < BP.L > a accepté d'acheter un intérêt opérationnel dans trois blocs d'exploration offshore en Namibie à la société canadienne Eco Atlantic Oil & Gas < EOG.V >, dans le cadre de l'élargissement de son portefeuille d'activités en amont.

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** La société australienne Monash IVF < MVF.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat plus élevée de la part d'un consortium, évaluant le fournisseur de services de fertilité à 350,7 millions de dollars australiens (246,19 millions de dollars), ce qui a entraîné une hausse de plus de 20 % de ses actions dans les premiers échanges.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
63,0100 USD NASDAQ +0,29%
BP
578,300 GBX LSE +0,73%
GFL ENVIRON RG-SV
55,680 CAD TSX -6,61%
Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
HEXAGON RG-B
8,590 EUR Tradegate -1,58%
HEXAGON RG-B
10,7525 USD OTCBB 0,00%
MONASH IVF
0,4000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
100,47 USD Ice Europ +6,42%
Pétrole WTI
101,25 USD Ice Europ +5,91%
SECURE WASTE
23,130 CAD TSX +8,29%
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