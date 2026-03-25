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(Ajoute OHB et Fincantieri)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mercredi:

** Merck MRK.N a déclaré qu'il achèterait la biotech Terns Pharma TERN.O dans une transaction évaluée jusqu'à 6,7 milliards de dollars, alors que le fabricant de médicaments s'efforce de renforcer son pipeline de cancer avant la perte imminente du brevet pour son traitement à succès Keytruda.

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** NatWest NWG.L vend son activité de conseil en ressources humaines Mentor à Empowering People Group, soutenu par des fonds d'investissement privés, a déclaré la banque britannique, alors qu'elle rationalise ses opérations pour se concentrer sur les services bancaires de base et la gestion de patrimoine. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. nL4N40D13Z

** Fincantieri FCT.MI est à la recherche d'accords pour accélérer son expansion dans le secteur à forte croissance de la construction sous-marine, a déclaré le directeur du constructeur naval italien. nL8N40D18C

** Le fabricant allemand de satellites OHB OHBG.DE travaille sur une vente d'actions, permettant potentiellement à l'investisseur minoritaire KKR KKR.N de réduire sa participation, a rapporté Bloomberg News. nL4N40D1UD

** Le fonds d'investissement allemand Aurelius est intéressé par l'achat de l'unité belge du distributeur français Carrefour

CARR.PA , a rapporté le journal L'Echo basé à Bruxelles, citant des sources non identifiées. nL1N40D08W

** Bain Capital a déclaré qu'il lancerait une offre ouverte le 6 avril pour acheter une participation de 26% dans l'établissement financier non bancaire indien Manappuram Finance

MNFL.NS auprès des actionnaires publics. nL4N40D0JT

** La société australienne Pepper Money PPM.AX a déclaré avoir rejeté la proposition de rachat de Challenger CGF.AX car l'offre n'était pas "raisonnablement susceptible d'être exécutée", une semaine après que les soumissionnaires ont réduit le prix, en invoquant la détérioration des conditions du marché.

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** Victory Capital VCTR.O a déclaré mardi qu'elle avait retiré sa proposition d'achat de Janus Henderson JHG.N d'une valeur d'environ 8,6 milliards de dollars, mettant fin à une longue guerre d'enchères quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst ont relevé leur offre pour le gestionnaire d'actifs. nL4N40C10B