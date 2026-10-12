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(Actualités: Starbucks; Nouveautés: Porta, Bumble, Monte dei Paschi di Siena)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 21h00 GMT:

** Starbucks SBUX.O ne rachètera pas Chipotle Mexican Grill CMG.N , a déclaré lundi la chaîne de cafés, mettant fin aux rumeurs concernant une opération qui aurait pu être la plus importante jamais réalisée dans le secteur de la restauration, mais dont la crédibilité était remise en cause tant par les investisseurs que par les analystes. nL4N45Y0TM

** Le fabricant de matériel médical Steris STE.N va racheter la société privée Xodus Medical pour 2,1 milliards de dollars, ajoutant ainsi à son activité de consommables médicaux des produits chirurgicaux destinés à améliorer la sécurité des patients et du personnel des blocs opératoires. nL4N45Y0PW

** La société d’informatique quantique IonQ IONQ.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter la société de cybersécurité Elisity dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à jusqu'à 1,3 milliard de dollars, dans le but de développer son activité de sécurité quantique.

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** Bumble BMBL.O est en pourparlers avancés en vue d’une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d’une opération valorisant l’opérateur de l’application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier. nL4N45Y14V

** Les autorités européennes de la concurrence ont ouvert lundi une enquête sur le projet d'acquisition de Porta, une entreprise allemande du même secteur, par XXXLutz, estimant que cette opération pourrait affecter de manière significative la concurrence dans plusieurs pays de l'UE, ce qui pourrait alors obliger le distributeur autrichien de meubles à proposer des mesures correctives pour répondre à leurs préoccupations.

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** La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS)

BMPS.MI a déclaré lundi que l’offre de rachat améliorée de son prétendant Intesa Sanpaolo ISP.MI expose les investisseurs de MPS à plusieurs incertitudes, tout en les contraignant à renoncer à un éventuel plan alternatif. nL1N45Y0O6

** Les principaux actionnaires d’INWIT INWT.MI sont en train de mettre en place le financement d’une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d’antennes de téléphonie mobile, ont indiqué deux sources proches du dossier, dans un contexte de litige contractuel entre l’entreprise et ses deux principaux clients.

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** Amazon AMZN.O est en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Decart dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. nL6N45X080

** Nvidia NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI ou pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes ayant une connaissance directe du dossier.

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** La société de capital-investissement GTCR et l’investisseur activiste Elliott Investment Management sont en négociations avancées en vue d’acquérir le fournisseur de logiciels CCC Intelligent Solutions CCC.O , a déclaré vendredi une source proche du dossier. La source n’a pas divulgué les détails financiers de l’opération. nL4N45V1DZ

** La société d’investissement hôtelier TKO LLC a annoncé vendredi avoir soumis une offre de 2 milliards de dollars, entièrement en numéraire, en vue d’acquérir le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust SVC.O , dans le cadre d’une opération qui apporterait à cette société d’investissement immobilier les liquidités nécessaires pour réduire sa dette.

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