information fournie par Reuters 18/09/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Roche < ROG.S > a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio < ETNB.O > pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, se joignant ainsi à une course pour offrir de nouveaux traitements contre les maladies du foie qui complètent une poussée intense dans le domaine des médicaments pour l'amaigrissement.

nL2N3V504K

** Les sociétés de capital-investissement Blackstone < BX.N > et TPG < TPG.O > ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O > dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

nL6N3V40X7

89BIO
8,0800 USD NASDAQ +1,38%
BLACKSTONE
183,680 USD NYSE +0,02%
HOLOGIC
68,2000 USD NASDAQ +7,69%
ROCHE HLDG DR
261,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,23%
TPG RG-A
62,6200 USD NASDAQ +0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

