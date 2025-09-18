((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Roche < ROG.S > a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio < ETNB.O > pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, se joignant ainsi à une course pour offrir de nouveaux traitements contre les maladies du foie qui complètent une poussée intense dans le domaine des médicaments pour l'amaigrissement.

** Les sociétés de capital-investissement Blackstone < BX.N > et TPG < TPG.O > ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O > dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

