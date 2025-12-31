 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Inszone Insurance)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2030 GMT mercredi:

** TransDigm TDG.N a déclaré qu'il achèterait Stellant Systems, une société de portefeuille d'Arlington Capital Partners, pour environ 960 millions de dollars en espèces, y compris les avantages fiscaux. nL4N3Y10JA

** La société Inszone Insurance Services, financée par des fonds d'investissement privés, a élargi son offre de courtage d'assurance commerciale, personnelle et de prévoyance au Texas grâce à l'acquisition de Meyer & Rees, qui fait des affaires sous le nom de Bierschwale-Rees Insurance, une agence d'assurance indépendante située à Fredericksburg. nL6N3Y00JQ

** La société européenne de capital-investissement IK Partners a acquis une participation majoritaire dans Ascora Group par le biais de l'un de ses fonds, dans le cadre d'un rachat par les cadres destiné à soutenir la succession des fondateurs du courtier d'assurance français. nL6N3Y108A

** La société australienne Predictive Discovery PDI.AX a déclaré que les actionnaires de la société canadienne Robex Resources RBX.V ont approuvé une fusion de 2,17 milliards de dollars australiens (1,45 milliard de dollars), ouvrant ainsi la voie à la création d'un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest. nL4N3Y105P

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ROBEX RES
5,230 CAD TSX Venture -1,32%
TRANSDIGM
1 329,920 USD NYSE +1,00%
