Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 2030 GMT mercredi:

** TransDigm TDG.N a déclaré qu'il achèterait Stellant Systems, une société de portefeuille d'Arlington Capital Partners, pour environ 960 millions de dollars en espèces, y compris les avantages fiscaux. nL4N3Y10JA

** La société Inszone Insurance Services, financée par des fonds d'investissement privés, a élargi son offre de courtage d'assurance commerciale, personnelle et de prévoyance au Texas grâce à l'acquisition de Meyer & Rees, qui fait des affaires sous le nom de Bierschwale-Rees Insurance, une agence d'assurance indépendante située à Fredericksburg. nL6N3Y00JQ

** La société européenne de capital-investissement IK Partners a acquis une participation majoritaire dans Ascora Group par le biais de l'un de ses fonds, dans le cadre d'un rachat par les cadres destiné à soutenir la succession des fondateurs du courtier d'assurance français. nL6N3Y108A

** La société australienne Predictive Discovery PDI.AX a déclaré que les actionnaires de la société canadienne Robex Resources RBX.V ont approuvé une fusion de 2,17 milliards de dollars australiens (1,45 milliard de dollars), ouvrant ainsi la voie à la création d'un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest. nL4N3Y105P