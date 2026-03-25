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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: NatWest Mises à jour: Merck)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** NatWest < NWG.L > vend son activité de conseil en ressources humaines Mentor à Empowering People Group, soutenu par un fonds d'investissement privé, a déclaré la banque britannique, alors qu'il rationalise ses opérations pour se concentrer sur les services bancaires de base et la gestion de patrimoine.

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** Merck < MRK.N > a déclaré qu'il achèterait la société de biotechnologie Terns Pharma < TERN.O > dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,7 milliards de dollars, alors que le fabricant de médicaments s'efforce de renforcer son portefeuille de produits anticancéreux avant la perte imminente du brevet de son traitement à succès Keytruda.

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** Le fonds d'investissement allemand Aurelius est intéressé par l'achat de l'unité belge du distributeur français Carrefour < CARR.PA >, a rapporté le journal L'Echo basé à Bruxelles, citant des sources non identifiées.

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** Bain Capital a déclaré qu'il lancerait une offre ouverte le 6 avril pour acheter une participation de 26% dans la banque non bancaire indienne Manappuram Finance < MNFL.NS > auprès des actionnaires publics.

nL4N40D0JT

** Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir rejeté la proposition de rachat de Challenger < CGF.AX > car l'offre n'était pas "raisonnablement capable d'être exécutée", une semaine après que les soumissionnaires aient réduit le prix, en invoquant la détérioration des conditions du marché.

nL4N40C24K

** Victory Capital < VCTR.O > a déclaré mardi qu'elle avait retiré sa proposition d'achat de Janus Henderson < JHG.N > pour un montant d'environ 8,6 milliards de dollars, mettant fin à une longue guerre d'enchères quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst aient relevé leur offre pour le gestionnaire d'actifs.

nL4N40C10B

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CARREFOUR
15,3100 EUR Euronext Paris -0,13%
MERCK
117,650 USD NYSE +1,71%
NATWEST GRP
544,000 GBX LSE +1,91%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
TERNS PHARMA
52,6300 USD NASDAQ +6,09%
VICTORY CP HLG-A
70,4000 USD NASDAQ +4,30%
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