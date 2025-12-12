((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: EP Equity Investment Updates: SolGold)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** SolGold < SOLG.L > a déclaré qu'il était "disposé à recommander" une offre améliorée de son principal actionnaire, Jiangxi Copper < 600362.SS > qui évalue le mineur d'or et de cuivre à environ 842 millions de livres (1,13 milliard de dollars), dans le cadre d'une course mondiale pour les actifs de cuivre.

nL6N3XI0GB

** La société EP Equity Investment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a accepté d'acheter le concessionnaire de voitures d'occasion d'Europe centrale Aures Holdings, ont annoncé les deux sociétés.

nL8N3XI0L6

** Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen < ABDN.L > a déclaré qu'il acquerrait la gestion de neuf fonds à capital fixe basés aux États-Unis avec des actifs totalisant 1,5 milliard de livres (2 milliards de dollars), dans le cadre d'une campagne d'expansion sur le marché américain.

nL6N3XI0HU

** Les détaillants Destination XL Group < DXLG.O > et FullBeauty Brands ont accepté de fusionner, créant ainsi un acteur plus important sur le marché des vêtements à taille unique, ont annoncé les sociétés jeudi, confirmant un rapport précédent de Reuters.

nL6N3XH16D

** BNP Paribas < BNPP.PA > a entamé des négociations exclusives pour vendre sa participation de 67% dans son unité marocaine BMCI à Holmarcom Group, a déclaré la plus grande banque française.

nL8N3XI09T