Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Golden Goose, Union Pacific et Norfolk Southern)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2110 GMT vendredi:

** Les opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N ont déposé vendredi une demande de fusion de près de 7 000 pages auprès du Surface Transportation Board (STB), attirant l'attention de leurs rivaux sur leur projet de créer le premier chemin de fer de fret d'un océan à l'autre.

nL6N3XP0X6

** Le fabricant italien de baskets de luxe Golden Goose a déclaré vendredi que la société chinoise de capital-investissement HSG, anciennement connue sous le nom de Sequoia Capital China, était devenue son actionnaire majoritaire après avoir acheté une participation à son propriétaire actuel Permira.

nL8N3XP1GO

** BioMarin Pharmaceutical < BMRN.O > a déclaré qu'il allait acquérir Amicus Therapeutics < FOLD.O > pour environ 4,8 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine des maladies métaboliques rares.

nL4N3XP0Y9

** Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers du fondateur du géant de la lunetterie Essilor-Luxottica < ESLX.PA >, a déclaré avoir acheté 30 % du quotidien italien de droite "Il Giornale", dans le but de construire un empire médiatique plus important.

nL8N3XP0NT

** Le japonais MUFG < 8306.T > va acquérir une participation de 20% dans le banque non bancaire indien Shriram Finance Ltd (SFL) < SHMF.NS > pour 4,4 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés, ce qui représente le plus important investissement transfrontalier dans le secteur financier indien.

nL4N3XP0FM

** Coty < COTY.N > a vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de produits capillaires Wella à KKR < KKR.N > pour 750 millions de dollars, tout en conservant des droits sur une part de toute vente future ou sur le produit d'une première offre publique, a déclaré le fabricant américain de cosmétiques.

nL4N3XP0H0

** Le conglomérat portugais Semapa < SEM.LS > a accepté de vendre son cimentier Secil à l'espagnol Cementos Molins < CMTM.SCT > pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), a indiqué le conglomérat.

nL8N3XP0F9

** Clariant < CLN.S > a vendu ses activités au Venezuela à CMV Quimica pour environ 1,4 million de francs suisses (1,76 million de dollars), dans le cadre d'une restructuration en cours, a indiqué le fabricant de produits chimiques spécialisés dans un communiqué.

nL8N3XP08D

** La société minière canadienne Lundin Mining < LUN.TO > a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de vendre sa mine de nickel-cuivre Eagle et l'usine de Humboldt à Talon Metals < TLO.TO > en échange d'actions, créant ainsi une société américaine pure-play de nickel-cuivre.

nL4N3XP05P

Fusions / Acquisitions

