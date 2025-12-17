 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Diageo < DGE.L >, le plus grand groupe mondial de spiritueux, a accepté de vendre sa participation de 65% dans East African Breweries < EABL.NR > au japonais Asahi Holdings < 2502.T > pour 2,3 milliards de dollars, cédant ainsi sa dernière participation directe dans le secteur de la bière en Afrique.

** La Nouvelle-Zélande vendra des titres d'une valeur de 1,16 milliard de dollars néo-zélandais (670,83 millions de dollars) dans le fournisseur d'infrastructures de télécommunications Chorus < CNU.NZ >, alors que le gouvernement cherche des moyens de lever des fonds pour d'autres projets d'infrastructure.

** La société japonaise Mizuho Securities a déclaré qu'elle achèterait une participation majoritaire dans la banque d'investissement indienne Avendus à la société d'investissement américaine KKR < KKR.N > pour un montant allant jusqu'à 81 milliards de yens (523 millions de dollars).

** Le conseil d'administration du radiodiffuseur américain E.W. Scripps < SSP.O > a rejeté mardi à l'unanimité la proposition d'acquisition de Sinclair < SBGI.O > pour 622 millions de dollars, déclarant qu'elle n'était pas dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires.

** La société italienne de chauffage de l'eau Ariston < ARIS.MI > a déclaré mardi qu'elle allait acquérir la société industrielle Riello Group pour 289 millions d'euros (339,58 millions de dollars).

