((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Kennedy-Wilson, Warner Bros Discovery; Mises à jour: Danaher, PGE)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien sept jours pour présenter une "meilleure et dernière" offre pour le propriétaire de HBO Max et de la franchise "Harry Potter".

nL4N3ZD0PX

** Danaher DHR.N va acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo MASI.O dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars, l'entreprise de sciences de la vie cherchant à étoffer son portefeuille de produits diagnostiques. nL4N3ZD0X5

** La société d'investissement immobilier Kennedy-Wilson KW.N a annoncé qu'elle serait rachetée par un consortium dirigé par son directeur général William McMorrow et Fairfax Financial

FFH.TO pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars.

nL4N3ZD0O3

** PacifiCorp, un service public détenu par Berkshire Hathaway

BRKa.N , vend à Portland General Electric POR.N , pour 1,9 milliard de dollars, des actifs de production et de distribution d'énergie éolienne et de gaz naturel ainsi que des infrastructures dans le centre et le sud de l'État de Washington, invoquant des problèmes de liquidité alors qu'il lutte contre les incendies de forêt dans l'Oregon.

nL4N3ZD0H0

** Exor EXOR.AS , le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, et le fondateur de Lifenet Healthcare ont convenu de vendre le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont déclaré les sociétés lundi.

nL1N3ZC0EG

** Le fonds spéculatif américain Third Point a pris une participation dans la société de défense espagnole Indra

IDR.MC et soutient le projet de son président d'acquérir son concurrent plus petit Escribano Mechanical & Engineering, a déclaré lundi à Reuters une source du marché au fait de l'affaire. nL8N3ZC0VU

** La société allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré lundi qu'elle achèterait la société israélienne ZIM Integrated Shipping Services pour 4,2 milliards de dollars en espèces afin de consolider sa position de cinquième groupe mondial de transport maritime. nL1N3ZC06H

** La société d'investissement britannique Rosebank Industries

ROSE.L est en pourparlers avancés pour acheter deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour un montant de 3,05 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi. nL4N3ZC0C9

** Ardonagh Group a acquis une participation majoritaire dans Risk Management Insurance Brokerage (RMIB), basé à Hong Kong, a indiqué la société lundi. nL6N3ZC0BO

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a annulé un accord visant à acheter une participation majeure dans EuroGroup Laminations (EGLA) EGLA.MI à l'actionnaire principal du fabricant italien de pièces pour moteurs électriques, EMS, après avoir échoué à obtenir une autorisation réglementaire en Inde. nL8N3ZC097

** La société indienne Torrent Power TOPO.NS a déclaré lundi qu'elle achèterait à Larsen & Toubro LART.NS une centrale électrique au charbon dans le nord de l'Inde pour 68,89 milliards de roupies (759,48 millions de dollars), y compris la dette, dans le but d'augmenter sa capacité dans la région.

nL4N3ZC082