 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 930,24
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Les actionnaires de la banque d'affaires italienne Mediobanca < MDBI.MI > ont rejeté la proposition de sa directrice générale Alberto Nagel d'acheter Banca Generali < BGN.MI >, une acquisition qui aurait donné naissance au deuxième gestionnaire de patrimoine italien.

nL8N3UD0BK

** KKR < KKR.N > est le principal candidat à l'achat du siège social de Yokohama du constructeur automobile Nissan Motor < 7201.T > et a offert environ 90 milliards de yens (609,80 millions de dollars), a déclaré une source familière avec l'affaire.

nL4N3UD0H3

** Yageo < 2327.TW > a augmenté de 7 % le prix de son offre publique d'achat sur la société japonaise Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'elle attend l'autorisation du gouvernement japonais de sécurité nationale.

nL1N3UD067

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA GENERALI
49,340 EUR MIL -3,25%
KKR & CO
138,050 USD NYSE -0,73%
MEDIOBANCA
20,940 EUR MIL -1,60%
NISSAN MOTOR CO
2,031 EUR Tradegate 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank