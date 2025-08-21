((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Les actionnaires de la banque d'affaires italienne Mediobanca < MDBI.MI > ont rejeté la proposition de sa directrice générale Alberto Nagel d'acheter Banca Generali < BGN.MI >, une acquisition qui aurait donné naissance au deuxième gestionnaire de patrimoine italien.

** KKR < KKR.N > est le principal candidat à l'achat du siège social de Yokohama du constructeur automobile Nissan Motor < 7201.T > et a offert environ 90 milliards de yens (609,80 millions de dollars), a déclaré une source familière avec l'affaire.

** Yageo < 2327.TW > a augmenté de 7 % le prix de son offre publique d'achat sur la société japonaise Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'elle attend l'autorisation du gouvernement japonais de sécurité nationale.

