** Wacker Neuson WACGn.DE a déclaré que les négociations avec le sud-coréen Doosan Bobcat 241560.KS pour l'achat d'une participation majoritaire dans le fabricant allemand d'équipements de construction ne se poursuivront pas.

** La major pétrolière Shell SHEL.L envisage de vendre ses actifs dans la zone de schiste de Vaca Muerta en Argentine et a contacté des acheteurs potentiels au cours des dernières semaines pour évaluer leur intérêt, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question. nL4N3YM002

** Un juge des faillites américain a approuvé l'offre d'un fabricant chinois d'acquérir le fabricant de Roomba, iRobot, bien que la vente doive encore être approuvée par d'autres régulateurs américains. nL6N3YN14O

** Le géant bancaire américain JPMorgan Chase JPM.N a conclu un accord pour acheter la plateforme technologique WealthOS, basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les retraites, selon un mémo interne vu par Reuters. nL4N3YN1LS

** La start-up General Fusion, spécialisée dans l'énergie nucléaire, a annoncé qu'elle allait entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'un accord d'environ 1 milliard de dollars avec la société Spring Valley Acquisition Corp. III, alors que la demande d'énergie plus propre s'accroît.

** La société Epic Insurance Brokers & Consultants a élargi sa pratique nationale en matière de cautionnement avec l'acquisition de la société californienne The Bond Exchange, a déclaré la société. nL6N3YN0BX

** Spirit Airlines FLYYQ.PK a suscité un nouvel intérêt de la part d'un acheteur potentiel, la société d'investissement Castlelake entrant en pourparlers pour acquérir le transporteur en faillite, après qu'une offre faite en novembre par son rival Frontier Group Holdings ULCC.O ait été jugée non viable, selon quatre personnes familières de l'affaire. nL4N3YN16Z

** Paramount Skydance a prolongé **jeudi** d'un mois la date limite de son offre publique d'achat hostile sur Warner Bros Discovery, jusqu'au 20 février, gagnant ainsi plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre pour le studio hollywoodien l'emporte sur un accord rival avec Netflix.

** Le développeur d'infrastructures énergétiques Hecate Energy s'introduira en bourse aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord de 1,2 milliard de dollars avec EGH Acquisition EGHA.O , les sociétés ont déclaré jeudi, **alors** que le renouveau **des** transaction**s** de SPAC se **poursuit** jusqu'en 2026.

** Telenor < TEL.OL > a déclaré jeudi qu' il vendrait sa participation de 30,3% dans la société thaïlandaise True Corporation < TRUE.BK > pour 39 milliards de couronnes norvégiennes (3,92 milliards de dollars), son deuxième désinvestissement de l'Asie au cours des derniers mois, ce qui a fait monter les actions du groupe norvégien de 8%.

** Beazley BEZG.L a rejeté jeudi une offre de rachat de 7,67 milliards de livres (10,3 milliards de dollars) de Zurich Insurance ZURN.S , estimant qu'elle sous-évaluait matériellement l'assureur spécialisé britannique, ajoutant qu'elle était inférieure à une autre proposition que le groupe avait rejetée l'année dernière. nL6N3YN0J2

** La société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST va racheter la société d'investissement britannique Coller Capital pour 3,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés jeudi, marquant l'entrée d'EQT sur le marché secondaire en pleine expansion. nL4N3YN0L2

** L'assureur britannique Prudential PRU.L a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter une participation supplémentaire de 19% dans Sri Han Suria, la société holding qui détient Prudential Assurance Malaysia, pour environ 1,52 milliard de ringgit (376,61 millions de dollars). nL4N3YN0ML

** ArcelorMittal Afrique du Sud ACLJ.J a déclaré jeudi qu'il était en pourparlers avancés avec la société publique Industrial Development Corporation (IDC) qui pourraient conduire à une transaction potentielle, ce qui a fait grimper ses actions de près de 10%. nL8N3YN0KK

** Holcim HOLN.S prévoit de réaliser une quinzaine d'acquisi**t**ions en 2026, a déclaré le directeur général Miljan Gutovic à Reuters lors du Forum économique mondial de Davos, maintenant ainsi le rythme de la campagne de fusions-acquisitions de la société de matériaux de construction.

** Les opérateurs de télécommunications français Orange

ORAN.PA , Bouygues Telecom BOUY.PA et Free, propriété d'Iliad, ont déclaré jeudi qu'ils étaient en pourparlers avec le groupe Altice pour racheter une grande partie de ses activités de télécommunications en France. nL6N3YN0HS

** La compagnie nationale de pétrole et de gaz de l'Azerbaïdjan, SOCAR, a signé un accord avec l'Italien Eni ENI.MI pour acquérir une participation de 10% dans le champ pétrolier et gazier offshore de Baleine en Côte d'Ivoire, ont annoncé les deux compagnies jeudi. nL1N3YN078

** Le courtier d'assurance américain Trucordia a annoncé l'acquisition de la société Florida Insurance, basée à Dunedin.

