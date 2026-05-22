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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Bodycote, Inszone Insurance Services Mises à jour: InPost, CVC Capital Partners)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** La société britannique Bodycote < BOY.L > a déclaré avoir reçu une proposition conditionnelle d'Apollo < APO.N > concernant une éventuelle offre entièrement en numéraire, valorisant le fournisseur de services de traitement thermique à environ 1,52 milliard de livres sterling (2,04 milliards de dollars).

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** Inszone Insurance Services a racheté Legacy Partners Insurance Services, a annoncé jeudi le courtier.

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** La société polonaise de consignes à colis InPost < INPST.AS > a déclaré que l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros (9 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de FedEx < FDX.N >,d'Advent International et d'autres investisseurs d'InPost se déroulerait du 26 mai au 27 juillet.

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** La société de capital-investissement CVC Capital Partners < CVC.AS > et le groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert < GBLB.BR > ont lancé une offre publique d'achat en numéraire de 10,7 milliards d'euros (12,4 milliards de dollars) sur Recordati < RECI.MI >, dans le but de privatiser le laboratoire pharmaceutique italien.

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** Le fonds de pension canadien OMERS a accepté de céder sa participation de 25 % dans la société espagnole de logistique énergétique Exolum à la société européenne d’investissement dans les actifs réels Stoneshield Capital et à un autre investisseur.

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** La société australienne Tuas < TUA.AX > a annoncé avoir mis fin à un accord d'une valeur de 1,43 milliard de dollars singapouriens (1,12 milliard de dollars) pour racheter la participation de Keppel < KPLM.SI > dans l'opérateur mobile M1 via sa filiale Simba Telecom, quelques jours après que le régulateur singapourien a suspendu son examen de la transaction.

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** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a annoncé jeudi qu'elle envisageait de céder une participation minoritaire dans sa filiale australienne Optus, et a dévoilé des plans d'investissement de 3 milliards de dollars singapouriens (2,35 milliards de dollars) pour 2027.

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** La société d'investissement américaine KKR < KKR.N > a annoncé jeudi qu'elle vendrait la division aérospatiale de Circor au fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin < PH.N > pour 2,55 milliards de dollars.

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** Equity Residential < EQR.N > et AvalonBay Communities < AVB.N > ont conclu un accord de fusion par échange d'actions visant à créer une société de location immobilière d'une valeur d'entreprise de 69 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises, renforçant ainsi leur présence sur les principaux marchés américains.

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Fusions / Acquisitions

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