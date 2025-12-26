((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT vendredi:

Le fournisseur indien de services informatiques Coforge

COFO.NS a déclaré qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Encora pour une valeur d'entreprise de 2,35 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités internes en matière d'IA et d'étendre sa présence aux États-Unis et en Amérique latine.

