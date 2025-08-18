((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Raisa Energy, Dayforce, Eni; Mises à jour: MediaForEurope)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT lundi:

** La société d'investissement privée Raisa Energy vend un ensemble de puits de pétrole et de gaz à travers de nombreux bassins de schiste américains qui pourraient rapporter environ 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour acquérir la société de logiciels de ressources humaines Dayforce, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. nL4N3UA122

** Le fonds d'infrastructure GIP du gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N a accepté d'acheter une participation de 49,99% dans l'activité de capture et de stockage du carbone d'Eni ENI.MI (CCUS), a déclaré la société italienne sans divulguer la valeur de l'opération. nL1N3UA0EK

** Amphenol < APH.N > va acheter la société d'assemblage de câbles Trexon pour environ 1 milliard de dollars en espèces, a déclaré le fabricant d'équipements électroniques, qui cherche à tirer parti de l'augmentation des dépenses de défense et à élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire. nL4N3UA0NV

** Arthur J Gallagher a finalisé l'acquisition de son courtier rival AssuredPartners pour un montant de 13,5 milliards de dollars, a annoncé la société. nL6N3UA0CB

** Soho House < SHCO.N > devient privé dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par MCR Hotels, basé à New York, mettant fin à un marché turbulent et à des luttes financières qui ont effacé près de la moitié de la valeur de l'opérateur de club de membres haut de gamme depuis ses débuts en 2021. nL4N3UA0JP

** Le groupe de médias italien MediaForEurope (MFE) a déclaré lundi qu'il avait obtenu 43,6% des actions de ProSiebenSat.1

PSMGn.DE , ce qui n'est pas encore la majorité, alors qu'il renforce sa participation dans une offre publique d'achat en cours pour son homologue allemand. nL8N3UA07M

** Le fabricant suédois de roulements SKF < SKFb.ST > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités non essentielles dans le domaine de l'aérospatiale à Elgin, aux États-Unis, au groupe Carco PRP, pour une valeur d'entreprise totale estimée à 70 millions de dollars. nL8N3UA04I

** Le groupe de capital-investissement Advent International a déclaré dimanche qu'il avait accepté de racheter la société suisse U-Blox Holding < UBXN.S > dans le cadre d'une offre en numéraire d'une valeur de 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars). nL1N3U904G