 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 714,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Raisa Energy, Dayforce, Eni; Mises à jour: MediaForEurope)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT lundi:

** La société d'investissement privée Raisa Energy vend un ensemble de puits de pétrole et de gaz à travers de nombreux bassins de schiste américains qui pourraient rapporter environ 1,5 milliard de dollars, selon des personnes familières avec le sujet.

nL6N3U60U0

** La société de capital-investissement Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour acquérir la société de logiciels de ressources humaines Dayforce, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. nL4N3UA122

** Le fonds d'infrastructure GIP du gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N a accepté d'acheter une participation de 49,99% dans l'activité de capture et de stockage du carbone d'Eni ENI.MI (CCUS), a déclaré la société italienne sans divulguer la valeur de l'opération. nL1N3UA0EK

** Amphenol < APH.N > va acheter la société d'assemblage de câbles Trexon pour environ 1 milliard de dollars en espèces, a déclaré le fabricant d'équipements électroniques, qui cherche à tirer parti de l'augmentation des dépenses de défense et à élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire. nL4N3UA0NV

** Arthur J Gallagher a finalisé l'acquisition de son courtier rival AssuredPartners pour un montant de 13,5 milliards de dollars, a annoncé la société. nL6N3UA0CB

** Soho House < SHCO.N > devient privé dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par MCR Hotels, basé à New York, mettant fin à un marché turbulent et à des luttes financières qui ont effacé près de la moitié de la valeur de l'opérateur de club de membres haut de gamme depuis ses débuts en 2021. nL4N3UA0JP

** Le groupe de médias italien MediaForEurope (MFE) a déclaré lundi qu'il avait obtenu 43,6% des actions de ProSiebenSat.1

PSMGn.DE , ce qui n'est pas encore la majorité, alors qu'il renforce sa participation dans une offre publique d'achat en cours pour son homologue allemand. nL8N3UA07M

** Le fabricant suédois de roulements SKF < SKFb.ST > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités non essentielles dans le domaine de l'aérospatiale à Elgin, aux États-Unis, au groupe Carco PRP, pour une valeur d'entreprise totale estimée à 70 millions de dollars. nL8N3UA04I

** Le groupe de capital-investissement Advent International a déclaré dimanche qu'il avait accepté de racheter la société suisse U-Blox Holding < UBXN.S > dans le cadre d'une offre en numéraire d'une valeur de 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars). nL1N3U904G

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMPHENOL RG-A
111,230 USD NYSE +1,81%
BLACKROCK
1 138,630 USD NYSE +0,26%
DAYFORCE
67,560 USD NYSE +27,76%
ENI
14,948 EUR MIL -0,16%
PROSIEBENSAT.1
7,9300 EUR XETRA +1,67%
SKF -B-
21,060 EUR Tradegate -0,28%
SKF B ORD
231,700 SEK LSE Intl -2,22%
SOHO HOUSE RG-A
8,795 USD NYSE +15,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank