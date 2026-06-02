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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 9 h 30 GMT:

** General Mills GIS.N a accepté de vendre ses boutiques de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par Ningji, une chaîne de thé en pleine expansion. Cette dernière cession souligne le déclin des marques étrangères dans la deuxième économie mondiale. nL4N4291SV

** La fusion entre Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, n'a pas abouti en raison du prix demandé, a déclaré mardi Stéphane de La Faverie, président-directeur général du fabricant américain de cosmétiques, tout en ajoutant que la société restait ouverte à des acquisitions si celles-ci s'avéraient financièrement intéressantes. nS8N3ZE03Q

** Aluminium Bahrain (Alba) ALBH.BH a accepté d'acquérir Aluminium Dunkerque, la plus grande fonderie d'aluminium de l'Union européenne, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, a annoncé la société. nL6N42A0I0

** La Russie a lancé mardi une vente aux enchères pour la cession d'une participation de 67,2 % dans le producteur d'or Uzhuralzoloto GLD.MM que l'État avait confisquée à un homme d'affaires l'année dernière, a déclaré l'agence publique de gestion des biens Rosimushchestvo. nR4N41S01K

** Edgewise Therapeutics EWTX.O a accepté lundi de céder son médicament contre la dystrophie musculaire et les activités associées à Servier dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,65 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, marquant ainsi une expansion du groupe français au-delà de ses activités principales dans les traitements contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. nL4N42910K

** People Inc IAC.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a annoncé lundi avoir proposé de racheter MGM Resorts

MGM.N , valorisant l'opérateur de casinos à plus de 18 milliards (XX milliards d'euros) de dollars. Il s'agit de la deuxième offre publique d'achat dans le secteur en une semaine, alors que celui-ci est confronté à un ralentissement de la demande des consommateurs. nL4N4290YG

** La société de capital-investissement New Mountain Capital a accepté d'acquérir la société de gestion immobilière résidentielle Asset Living pour plus de 2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, selon trois sources proches du dossier. nL6N42616X

** La société européenne d'investissement immobilier Unica Capital a accepté d'acheter Le Montaigne – un actif immobilier résidentiel situé à Monaco – pour 27 millions d'euros (31,4 millions de dollars), ce qui, selon elle, souligne la résilience du marché immobilier "ultra haut de gamme" malgré les incertitudes économiques mondiales. nL8N4250FG

** Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter Taylor Morrison Home Corp TMHC.N pour 6,8 milliards (XX milliards d'euros) de dollars en espèces, élargissant ainsi les activités immobilières du conglomérat dans le cadre de la première acquisition de plusieurs milliards de dollars réalisée par Greg Abel depuis qu'il a remplacé Warren Buffett au poste de directeur général. nL6N42807C

** L'italien UniCredit CRDI.MI a obtenu des engagements qui porteront sa participation dans Commerzbank CBKG.DE bien au-delà de 30 %, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nFWN42A05Z

Fusions / Acquisitions

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BERKSHIRE HATH RG-A
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EDGEWISE THERAP
40,2600 USD NASDAQ +17,86%
ESTEE LAUDER RG-A
85,555 USD NYSE -3,80%
GENERAL MILLS
33,620 USD NYSE -0,53%
IAC
45,3800 USD NASDAQ +1,09%
MGM RESORTS ITL
50,670 USD NYSE +16,03%
PUIG BRANDS B
15,8250 EUR Sibe -0,22%
TAYLOR MORR HOME
71,550 USD NYSE +22,29%
UNICREDIT
74,570 EUR MIL +1,15%
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