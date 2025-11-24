 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts de Sinclair, Blue Owl Capital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à21h00 GMT lundi:

** Le diffuseur américain Sinclair SBGI.O a proposé d'acheter E.W. Scripps SSP.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise son plus petit rival à 538 millions de dollars, alors que la coupure du cordon et la concurrence des services de streaming entraînent une consolidation dans l'industrie des médias.

nL6N3X00RQ

** L' application de rencontres Grindr GRND.N a déclaré qu'elle avait mis fin aux négociations sur un rachat de 3,46 milliards de dollars par ses deux principaux actionnaires, citant l'incertitude sur le financement de l'opération.

nL4N3X00OT

** Blue Owl Capital OWL.N envisage de relancer un projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés si le cours de l'action du fonds le plus important s'améliore, alors que le gestionnaire d'actifs alternatifs évalue ses options après avoir été confronté à la réaction des investisseurs contre ce projet la semaine dernière, selon deux personnes familières avec le sujet.

nL6N3X00OI

** BHP < BHP.AX > a abandonné un ultime effort pour acheter son rival Anglo American < AAL.L > et renforcer sa domination dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

nL1N3WZ080

** Monash IVF Group < MVF.AX > a déclaré qu'il avait rejeté une offre d'un consortium qui évaluait le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (201,11 millions de dollars), ce qui a fait grimper ses actions à leur plus haut niveau depuis six mois.

nL4N3X000M

** Qube Holdings < QUB.AX > a déclaré que Macquarie Asset Management, une unité de Macquarie < MQG.AX >, a soumis une proposition non contraignante pour acquérir toutes les actions émises de Qube pour 5,20 dollars australiens en espèces par action, évaluant la société à 11,6 milliards de dollars australiens (7,49 milliards de dollars), y compris la dette.

nL1N3WZ082

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 735,000 GBX LSE +0,92%
BHP GRP
22,890 EUR Tradegate -0,41%
BLUE OWL CAP RG-A
14,165 USD NYSE +1,00%
E.W. SCRIPPS RG-A
4,4300 USD NASDAQ +7,52%
GRINDR
12,210 USD NYSE -11,84%
MACQUARIE GRP
110,380 EUR Tradegate +1,83%
MONASH IVF
0,4000 USD OTCBB 0,00%
QUBE HLDGS
3,2200 USD OTCBB +25,78%
SINCLAIR RG-A
15,8700 USD NASDAQ +1,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank