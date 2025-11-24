((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts de Sinclair, Blue Owl Capital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à21h00 GMT lundi:

** Le diffuseur américain Sinclair SBGI.O a proposé d'acheter E.W. Scripps SSP.O dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise son plus petit rival à 538 millions de dollars, alors que la coupure du cordon et la concurrence des services de streaming entraînent une consolidation dans l'industrie des médias.

** L' application de rencontres Grindr GRND.N a déclaré qu'elle avait mis fin aux négociations sur un rachat de 3,46 milliards de dollars par ses deux principaux actionnaires, citant l'incertitude sur le financement de l'opération.

** Blue Owl Capital OWL.N envisage de relancer un projet de fusion de deux de ses fonds de crédit privés si le cours de l'action du fonds le plus important s'améliore, alors que le gestionnaire d'actifs alternatifs évalue ses options après avoir été confronté à la réaction des investisseurs contre ce projet la semaine dernière, selon deux personnes familières avec le sujet.

** BHP < BHP.AX > a abandonné un ultime effort pour acheter son rival Anglo American < AAL.L > et renforcer sa domination dans le secteur du cuivre, deux semaines seulement avant que les actionnaires d'Anglo et de Teck Resources ne se prononcent sur une fusion de 60 milliards de dollars.

** Monash IVF Group < MVF.AX > a déclaré qu'il avait rejeté une offre d'un consortium qui évaluait le fournisseur australien de services de fertilité à 311,7 millions de dollars australiens (201,11 millions de dollars), ce qui a fait grimper ses actions à leur plus haut niveau depuis six mois.

** Qube Holdings < QUB.AX > a déclaré que Macquarie Asset Management, une unité de Macquarie < MQG.AX >, a soumis une proposition non contraignante pour acquérir toutes les actions émises de Qube pour 5,20 dollars australiens en espèces par action, évaluant la société à 11,6 milliards de dollars australiens (7,49 milliards de dollars), y compris la dette.

