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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 9 h 30 GMT:

** Les actionnaires majoritaires de la société brésilienne de location de machines Mills < MILS3.SA > ont accepté de céder leur participation de 50,3% dans l'entreprise à la société française Loxam < LOXAM.UL >, a indiqué la société brésilienne dans un communiqué publié lundi.

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** Jardine Matheson < JARD.SI > a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter le prestataire australien d’imagerie médicale I-MED Radiology Network pour une valeur d’entreprise totale de 3,4 milliards de dollars australiens (2,4 milliards de dollars), ajoutant ainsi une importante activité de diagnostic médical au groupe basé à Hong Kong.

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