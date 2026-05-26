Lilly en hausse après avoir racheté trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins

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26 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progressent de 1,5% à 1.081 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son intention d'acquérir trois développeurs de vaccins privés dans le cadre d'opérations dont la valeur totale pourrait atteindre près de 4 milliards de dollars

** LLY rachètera Curevo pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en espèces, LimmaTech Biologics pour un montant pouvant atteindre 780 millions de dollars et Vaccine Company pour un montant pouvant atteindre 1,55 milliard de dollars

** Le principal produit candidat de Curevo est un vaccin contre le zona; LimmaTech Biologics développe des vaccins contre certains agents pathogènes bactériens difficiles à traiter

** Vaccine Company développe un vaccin préventif contre le virus d'Epstein-Barr

** Ces trois transactions comprennent un paiement initial et des paiements ultérieurs liés à la réalisation de certains jalons cliniques et commerciaux

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est restée globalement stable depuis le début de l'année