Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Dubai Aerospace Enterprise a déclaré qu'il allait acheter la société de location d'avions Macquarie AirFinance pour une valeur d'entreprise d'environ 7 milliards de dollars, créant une flotte combinée de 1 029 avions et l'un des plus grands bailleurs de fonds au monde.

** La banque régionale américaine FS Bancorp FSBW.O va racheter sa consœur Pacific West Bancorp PWBK.PK dans le cadre d'une transaction évaluée à 36,4 millions de dollars, ont annoncé les deux banques dans un communiqué commun mercredi.

** La société française Engie < ENGIE.PA > achètera le distributeur d'électricité UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres (14,2 milliards de dollars) dans le but d'étendre ses activités dans le secteur de l'électricité, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle a annoncé des bénéfices stables pour l'ensemble de l'année et revu ses perspectives à la hausse pour les années à venir.

