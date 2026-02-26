 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** Dubai Aerospace Enterprise a déclaré qu'il allait acheter la société de location d'avions Macquarie AirFinance pour une valeur d'entreprise d'environ 7 milliards de dollars, créant une flotte combinée de 1 029 avions et l'un des plus grands bailleurs de fonds au monde.

** La banque régionale américaine FS Bancorp FSBW.O va racheter sa consœur Pacific West Bancorp PWBK.PK dans le cadre d'une transaction évaluée à 36,4 millions de dollars, ont annoncé les deux banques dans un communiqué commun mercredi.

** La société française Engie < ENGIE.PA > achètera le distributeur d'électricité UK Power Networks pour 10,5 milliards de livres (14,2 milliards de dollars) dans le but d'étendre ses activités dans le secteur de l'électricité, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle a annoncé des bénéfices stables pour l'ensemble de l'année et revu ses perspectives à la hausse pour les années à venir.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ENGIE
29,590 EUR Euronext Paris +7,44%
FS BANCORP
41,2300 USD NASDAQ +1,10%
PACIFIC WEST
11,9500 USD OTCBB 0,00%
