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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Arthur J Gallagher, American Express, Intertek, Choice Properties, Kering Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Arthur J Gallagher a acquis Bridge Insurance Brokers Limited, basé au Royaume-Uni, a annoncé le courtier.

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** Le géant des cartes de crédit American Express < AXP.N > a déclaré qu'il achèterait Hyper, une startup de gestion des dépenses axée sur l'intelligence artificielle, soutenue par le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

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** Le groupe britannique Intertek < ITRK.L >, spécialisé dans les tests et les certifications de produits, a déclaré avoir rejeté l'offre de rachat du groupe de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST > d'une valeur de 7,93 milliards de livres (10,74 milliards de dollars), soit 51,50 livres par action, en invoquant la sous-évaluation de l'entreprise.

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** La société d'investissement immobilier Choice Properties < CHP_u.TO > et KingSett Capital vont acquérir First Capital REIT < FCR_u.TO > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 9,4 milliards de dollars canadiens (6,85 milliards de dollars), ont déclaré les sociétés.

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** Kering < PRTP.PA >, propriétaire de Gucci, va acquérir une participation minoritaire dans Icicle Fashion Group, basé à Shanghai, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec sa société mère chinoise ICCF, a déclaré le groupe de luxe français.

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** La division raffinage Sonaref de la compagnie pétrolière nationale Sonangol n'a reçu aucune communication officielle du Botswana signalant son désir d'acquérir une participation dans la nouvelle raffinerie angolaise de Lobito, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, a déclaré un cadre supérieur de l'entreprise mardi en fin de journée.

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** La BasisBank de Géorgie, détenue par le conglomérat chinois Hualing Group, a acquis une participation de 95,99% dans la Liberty Bank, la troisième plus grande banque du pays du Caucase du Sud, a déclaré la BasisBank.

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** Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion < JD.L > a vendu la totalité de sa participation de 9,1 % dans Applied Nutrition < APNA.L > pour environ 49 millions de livres (66,47 millions de dollars), a déclaré un teneur de livre.

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** Fred Blackford, un investisseur technologique britannique qui dirige Future Positive Global, a accumulé une participation de plus de 500 millions de dollars dans ByteDance, propriétaire de TikTok, a-t-il déclaré dans une interview publiée par le FT.

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** Elliott Investment Management a déclaré avoir pris une participation dans Daikin < 6367.T > et pense que le fabricant de climatiseurs devrait améliorer ses marges et le rendement pour les actionnaires et examiner les actifs non essentiels.

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Fusions / Acquisitions

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