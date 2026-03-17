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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Mastercard, GSR, Victory Capital, Equita Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** La société d'échange de cryptomonnaies et fournisseur de liquidités GSR acquiert deux sociétés de conseil en actifs numériques dans le cadre d'un accord de 57 millions de dollars afin de devenir un partenaire unique pour les marchés des capitaux en cryptomonnaies, a déclaré la société.

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** Mastercard < MA.N > a déclaré qu'elle achèterait la société d'infrastructure de paiements en stablecoins BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, la société de cartes intensifiant ainsi son incursion dans les transferts basés sur la blockchain.

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** Victory Capital < VCTR.O > a révisé son offre de 8,6 milliards de dollars en espèces et en actions pour son rival Janus Henderson < JHG.N >, accentuant les efforts visant à faire dérailler l'accord de rachat du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

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** La banque d'investissement italienne Equita Group < EQUI.MI > a déclaré qu'elle était en pourparlers avec les actionnaires de Xenon Private Equity pour acquérir la plateforme de gestion d'actifs.

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** Woolworths < WHLJ.J > a déclaré avoir accepté d'acquérir la société privée in2food Holdings pour un montant non divulgué, car le distributeur de produits alimentaires et de vêtements cherche à mieux contrôler la qualité et l'approvisionnement de ses produits alimentaires prêts à l'emploi de qualité supérieure.

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** Société Générale < SOGN.PA > a déclaré avoir signé un accord préliminaire avec la banque régionale française Crédit Mutuel Arkea pour vendre une partie de son activité de services de titres aux clients de la banque de détail, dans le cadre de la dernière mesure prise par le directeur général Slawomir Krupa pour rationaliser le portefeuille de la banque.

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** Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone Oyj < KNEBV.HE > est en pourparlers pour acheter TK Elevator, qui s'est préparé à une introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

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** Ant Group devrait conclure son acquisition d'une participation majoritaire dans Bright Smart Securities & Commodities < 1428.HK > pour un montant de 2,81 milliards de dollars HK (358,88 millions de dollars) d'ici la fin du mois, une fois que toutes les conditions auront été remplies, ont déclaré les deux entreprises lundi.

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** La société publique brésilienne Petrobras < PETR3.SA > a déclaré lundi qu'elle avait décidé d'exercer son droit d'acheter la participation de 50 % de la société malaisienne Petronas dans deux champs offshore au Brésil pour 450 millions de dollars, selon un dépôt de titres.

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** La société australienne Pepper Money < PPM.AX > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat révisée à la baisse de la part du gestionnaire d'investissement Challenger < CGF.AX >, l'évaluant à 1,01 milliard de dollars australiens (713,67 millions de dollars), contre une évaluation précédente de 1,16 milliard de dollars australiens.

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** Le fabricant de drones AeroVironment < AVAV.O > a déclaré lundi avoir acquis Empirical Systems Aerospace, un producteur de systèmes d'aéronefs sans pilote et de plates-formes de mobilité aérienne avancées, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 200 millions de dollars.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
216,0200 USD NASDAQ +1,95%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
JANUS HEND GRP
51,700 USD NYSE +2,42%
KONE-B
57,830 EUR LSE Intl +2,54%
MASTERCARD RG-A
511,890 USD NYSE +0,66%
PETROBRAS
8,2200 EUR Sibe +2,75%
Pétrole Brent
100,97 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
94,11 USD Ice Europ -0,25%
SOCIETE GENERALE
66,140 EUR Euronext Paris +1,75%
VICTORY CP HLG-A
68,4000 USD NASDAQ +1,54%
WOOLWORTHS HLDGS
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WOOLWORTHS HLDGS
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