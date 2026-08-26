((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: DAZN, Vanguard Group, Enbridge, Victory Capital, Prudential Plc, Intesa Sanpaolo)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** DAZN a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir EverPass Media, ce qui permettra de combiner les contenus sportifs de DAZN avec les capacités d'EverPass en matière de streaming et de technologie aux États-Unis. nL6N44N0Q0

** Vanguard Group a annoncé qu’il allait acquérir la plateforme fintech Altruist, ce qui permettra au gestionnaire d’actifs d’accéder plus facilement à des conseillers financiers indépendants et d’étendre ses capacités en matière de gestion de patrimoine. nL4N44N0YQ

** Intesa Sanpaolo ISP.MI a déposé une plainte auprès de la Consob, l’autorité italienne de surveillance des marchés, concernant des transactions annoncées par son concurrent de plus petite taille, Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI (MPS), à la suite de l’offre d’achat lancée par Intesa, a indiqué une source proche du dossier.

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** L’opérateur de pipelines Enbridge ENB.TO a annoncé qu’il allait acquérir les activités de collecte de pétrole brut de Salt Creek Midstream pour 600 millions de dollars en numéraire, renforçant ainsi sa présence dans le bassin permien, riche en pétrole brut. nL4N44N0TY

** Victory Capital VCTR.O a annoncé qu'il allait racheter la société privée First Eagle Investments dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de son objectif de gestion de 1 000 milliards de dollars d'actifs. nL4N44N0Q2

** L’assureur britannique Prudential Plc PRU.L prévoit de céder jusqu’à 2 % de sa participation dans ICICI Prudential Asset Management Company IICL.NS sur le marché libre afin de se conformer aux exigences minimales en matière d’actionnariat public, ont indiqué les deux sociétés. nL4N44N0O6

** La banque française BNP Paribas BNPP.PA et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank mènent des négociations séparées en vue d’acquérir, en tant qu’investisseurs stratégiques, une participation d’au moins 15 % dans la banque vietnamienne Techcombank TCB.HM , dans le cadre d’une opération qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars, ont indiqué deux sources. nL6N44N0DX

** Le promoteur immobilier Ingenia Communities INA.AX a proposé de racheter Peet PPC.AX dans le cadre d’une opération valorisant le promoteur immobilier résidentiel à 992,5 millions de dollars australiens (710,93 millions de dollars), afin de renforcer sa présence sur le marché immobilier résidentiel australien. nL4N44N00X

** FleetPartners FPR.AX a annoncé avoir reçu une offre de 813,1 millions de dollars australiens (582,3 millions de dollars) de la part d’un consortium mené par la société japonaise Sumitomo Corp 8053.T , ce qui en fait le quatrième soumissionnaire pour la société australienne de crédit-bail automobile en moins d’un mois.

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** La société indienne Tilaknagar Industries TILK.NS est ouverte à une nouvelle transaction d’envergure après avoir racheté pour près de 500 millions de dollars la marque de whisky Imperial Blue à Pernod Ricard PERP.PA , a déclaré un haut dirigeant, alors que la consolidation s’accélère sur le marché indien des spiritueux. nL4N44502E